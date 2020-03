Lene (29) selger puppebilder for en halv million kroner i året

– Jeg selger bilder og videoer av meg selv. Og jeg driver med chatting mot betaling, sier Lene Antonsen til God morgen Norge.

Det hele begynte med at Antonsen fikk tilbud om å være toppløsmodell for et nettmagasin da hun var 22 år. Hun synes ikke det var flaut, og tenkte det var en grei måte å tjene litt penger på.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Antonsen er med i kveldens episode av «Insider FEM» hvor Marte Brattberg er programleder. Episoden handler om folk som selger skreddersydd pornografi.

Har grenser

Det er noen grenser Antonsen har satt når det kommer til bildene hun selger.

– Trusen skal være på. Det er for at jeg skal klare å være stolt av det jeg gjør, forteller 29-åringen.

Hun ønsker å kunne se tilbake på det hun har gjort med gode minner, og uten en følelse av at hun tok det for langt.

Antonsen har møtt flere som har sterke meninger om det hun gjør. De er negative til hennes måte å tjene penger på.

– At folk står og sier at jeg er horete og løs, det preller rett av. Det gjør meg ingenting, sier Antonsen.

Varierende inntekt

Antonsen bruker tre forskjellige nettsider for å selge videoer, bilder og chatting. Hun påpeker at det er et ryddig system. 29-åringen betaler skatt og moms, og hun fører regnskap.

SELGER BILDER: Lene Antonsen tjener penger på å selge lettkledde bilder av seg selv. Instagram: @lene.antonsen91

I tillegg til å selge lettkledde videoer og bilder, jobber også Antonsen som vernepleier.

De som kjøper bildene til Antonsen har en snittalder på 25-34 år.

– De fleste har gode jobber og god utdanning, forteller vernepleieren.

Det er varierende hva et bilde eller en video koster. Antonsen forteller at det kan gå fra hundre kroner og opp til et par tusen kroner.

Noe som er med på å høyne prisen på bilder er om ansiktet hennes skal være med på bildet. Da blir prisen fort 1500 kroner forteller 29-åringen.

– Det er varierende måned til måned hvor mye jeg tjener, men jeg prøver å omsette for en halv million i året. Da er jeg fornøyd, sier Antonsen.

Hun påpeker at det er viktig for henne å ha en vanlig jobb på siden.

– Man må ikke gå inn i et sånt yrke og tro at det skal vare livet ut, for det gjør det ikke, forteller Antonsen.

Selger sexvideoer

Det er ikke bare Antonsen programelder Marte Brattberg har møtt i kveldens episode av «Insider FEM». Brattberg møtte også et par i tidlig 20-årene som filmer at de har sex og legger dette ut på nett.