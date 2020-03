– Vi har sendt et innspill til valgkomiteen om en kvinne som fylkesleder fordi vi ønsker en samlende leder, som har tillit og gir mangfold, og som tilhører Trøndelag, oppsummerer Eikevik.

Hun har tidligere argumentert for at en kvinne bør bli ny fylkesleder i TV 2, og nå har 20 kvinner underskrevet et brev til lederen av Trøndelag Aps valgkomite, Arild Grande med et kvinnekrav.

Det var Adresseavisen som omtalte brevet først.

– Vi ønsker en kvinne fordi Aps fylkesordfører og gruppeleder er menn, og det er på tide å få inn en kvinne. Det er mange flinke kvinner i Trøndelag som kan fylle rollen som fylkesleder kjempegodt, sier Eikevik.

Tidligere ordfører i Snåsa, Tone Våg (61), er blant kandidatene som kan danke ut Trond Giske og utfordreren Amund Hellesø.

– Har dere sendt dette brevet fordi dere ikke ønsker Giske som leder?

– Nei, vi ønsker en kvinne på topp for å få til mer likestilling, framholder lederen i Trondheim Arbeidersamfunn, som er Giskes lokallag.

Da lokalklaget tidligere sendte inn sine innspill til valgkomiteen vraket de Giske, og foreslo i stedet blant andre Namsos-ordfører Arnhild Holstad som kandidat.

Vil ikke bli leder

– Jeg synes det er en ryddig henvendelse. Den påpeker det åpenbare at en må tenke kjønnsbalanse, så dette regner jeg med at valgkomiteen tar med seg videre i arbeidet, sier Holstad til TV 2.

Hun bekrefter at hun er villig til å gå inn i fylkesstyret i Trøndelag Ap, men ikke som leder.

– I og med at jeg har sagt at jeg ikke ønsker å være med i et styre der Trond Giske er leder, så følger det av det at heller ikke jeg heller ikke er å anse som en samlende kandidat, så jeg er ikke lederkandidat, sier Holstad.

– Hvordan ser du på at Trøndelag Ap kan få en kvinnelig leder?

– Det hadde vært veldig flott om vi kunne fått til en samlende og helhetlig løsning. Det har valgkomiteen sagt at de jobber med å få til, så det hadde vært veldig fint om de fikk til.

Hun understreker at det ikke betyr at hun ikke støtter Hellesø.

– Det er flott hvis det er en dame som kan gi en samlende og god løsning, og jeg tror at både Amund og Tone og andre kvinner kan bli gode leder, sier Holstad.

Bred sammensetning

De 20 kvinnene som har undertegnet brevet til valgkomiteens leder skal etter det TV 2 forstår ha en bred sammensetning, med både tilhengere og motstandere av Giske, som har en ting felles, og det er nettopp at de ønsker en kvinne på topp.

Disse har skrevet under, ifølge Adresseavisen:

Heidi Linge, Tine Christin Eikevik, Anette Ystgaard, Camilla Winsnes, Kirsti Tømmervold, Torild Ofstad, Anne Grytbakk, Siw Olsen Fjørtoft, Anne Sofie Hunstad, Sissel Trønsdal , Anne Borge Johannesen, Ida Kallmyr Lerheim, Helene Hvidsten, Amal Abdinur, Inger Marit Eira-Åhren, Laila Roel, Gunnveig Skjetlein, May Liss Vesterdal, Ann- Kristin Losen- Moholdt, Gina Berre, Grete Oksdøl.