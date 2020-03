– De største taperne er flyktningene

– Det er frivillige organisasjoner som yter de aller fleste tjenestene i leiren. Nå har flyktningene mistet alt fra skoletilbud til helsehjelp. Jeg frykter at det kan stå om liv nå når organisasjonene ikke kan være der inne lenger, sier Sørbye.

Dråpen i havet hadde også program for de mest sårbare i leiren, nemlig de mange barna som er på flukt alene.

– Vi har hatt aktiviteter for de enslige mindreårige hver kveld. Nå er de overlatt til seg selv, det bekymrer meg aller mest, sier Jacobsen.

Dråpen i havet samarbeidet også med organisasjonen «Teach beyond» om å drive en førskole for barn mellom seks og åtte år. Også den måtte stenge dørene.

GLADE BARN: Skolen var er lite lyspunkt i en barnehverdag som ellers er preget av lite å finne på.

Har sympati med innbyggerne

PÅ SKOLEN: Engelsk er et av favorittfagene på skolen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Det var trist å måtte ringe rundt til foreldrene og si at skolen måtte stenge. Men alle foreldrene var mest opptatt av vår sikkerhet, og hadde all forståelse for at vi måtte forlate Lesvos. Men jeg synes det er utrolig trist å måtte reise fra arbeidet, sier Sørbye, og legger til at hun også tenker mye på de lokale innbyggerne på Lesvos.

– Jeg har all forståelse for at innbyggerne føler seg forlatt, både av sin egen regjering i Hellas, men også av resten av Europa. Innbyggerne føler at de alene står igjen med ansvaret for alle båtflyktningene. Det har jeg all sympati for, men det er bare så trist at dette går utover både oss frivillige og ikke minst flyktningene.

– Jeg tror ikke situasjonen vil løse seg før man for alvor begynner å flytte asylsøkerne vekk fra øyene, sier Sørbye.

Hun skulle egentlig ha vært på Lesvos i fire måneder til. Nå er det usikkert om og når Dråpen i havet kan gjenoppta aktivitetene.

– Jeg håper situasjonen roer seg ned slik at vi kan dra tilbake, sier Sørbye.