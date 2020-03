Se Manchester-derbyet på TV 2 Sport Premium og Sumo søndag fra kl. 17.00.

Nemanja Matic har tidligere vært kritisk til disponeringene til Ole Gunnar Solskjær, men nylig roste serberen Manchester United-sjefen og mente at nordmannen blir en bedre manager for hver dag som går.

– Jeg vil tro at blir flinkere og flinkere jo mer erfaring jeg får med denne gjengen her, sier Ole Gunnar Solskjær til TV 2.

– Men om jeg er en bedre manager enn da jeg flyttet til Molde for tre år siden eller sju-åtte år siden, vet jeg ikke, fortsetter han.

Solskjær ga Manchester United et utrolig løft da han kom inn for José Mourinho, men resultatene har ikke vært de samme etter at han fikk managerjobben permanent.

Den siste tiden har imidlertid Premier League-resultatene sett bedre ut. Nå ligger Solskjærs menn på femteplass, som betyr trolig Champions League-spill med utestengelsen av Manchester City. Det er tre poeng opp til Chelsea på fjerdeplassen som garantert betyr en plass blant Europas gjeveste.

– Det er resultater som avgjør hva slags rykte du får som manager, men jeg vet at jeg gjør det jeg kan for at Manchester United skal bli et bedre lag på banen og at klubben skal bli bedre utenfor banen, sier Solskjær.

Søndag skal Solskjær og Manchester United opp mot Pep Guardiola og Manchester City for tredje gang denne sesongen. United har vunnet to av kampene, selv om det endte med exit i Ligacupens semifinale tidligere i år.

– Du får testet deg mot deg mot de beste managerne i verden. Jürgen Klopp, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Maurizio Sarri, Frank Lampard – alle de beste. Alle kampene er en utfordring. Det er artig, sier Solskjær.

– Nå er det Manchester City, og du vet ikke hva slags lag Pep stiller med. Og det er ikke sikkert han vet hvilket lag vi stiller med, og så må du reagere ut ifra det. Det er en veldig utfordrende, men kjekk jobb, fortsetter han.