Skuespiller Ane Dahl Torp (44) har ofte fått høre at det kan virke som hun har uvanlig god selvtillit. Det vil hun ikke nekte for.

– Den er god. Jeg tror noe av det er medfødt, noe av det er hardt tilstrebet ved et valg, og mye av det er selvbedrag, forteller Torp til Skavlan.

Fikk en knekk

Da hun gikk på Teaterhøgskolen, ble selvtilliten likevel satt på prøve. En periode følte Torp at hun ikke fikk til noen ting.

– Det var jo fordi jeg synes det var utrolig vanskelig å skulle bli skuespiller. Jeg syntes ikke jeg klarte det, forteller hun åpenhjertig.

Det var da hun fikk rådet hun aldri har glemt.

– Vi skulle ha en oppsummering i slutten av en rolleperiode med han som var hovedlæreren min og med rektor, sier Torp og forteller at hun da ble spurt «hvordan hun ville vurdere resultatet av sitt eget arbeid?».

Til dette svarte den unge skuespillerspiren at hun ikke følte at hun var så god, eller at hun kom helt i mål med det hun ønsket.

– Da ble læreren litt irritert på meg og så sa han: «Ane, har ikke du lagt igjen noe av deg selv der ute på scenen hver kveld, når vi har hatt visninger?», sier hun og legger til at hun svarte at hun «sikkert» hadde gjort det.

Da hadde læreren blitt ordentlig forbannet og gav henne følgende lekse:

– «Da er er det ikke din oppgave å si at du ikke var god. Det kan andre gjøre». Og det var sånn, hvis man tar det innover seg, så setter det deg helt fri, mener 44-åringen.

Skilsmisseproblemer

Skuespilleren er for tiden aktuell med en svensk film, hvor hun spiller en tobarnsmor som befinner seg i et vanskelig skilsmisseoppgjør. Rollen hennes tar blant annet med seg barna på ulovlig tur til Tenerife.

Selv er Torp lykkelig gift i det virkelige liv, men hun innrømmer at filmen har fått henne til å tenke ekstra mye over hva en slik prosess kan innebære.

– Det er jo det der med å ha barna sine halvparten av tiden, og selvfølgelig helt konkret i «Alices» (Torps rollefigur) situasjon - som stikker av med barna sine, som føles som en helt legitim ting å gjøre. Det er dine egne barn, du drar avgårde med dem og så har du plutselig begått et lovbrudd og er en kriminell. Det er en ganske vill tanke, sier hun ettertenksomt.

Prisbelønnet

44-åringen har vunnet flere priser for sine skuespillerprestasjoner. Blant annet har hun mottatt Amandaprisen for «Årets kvinnelige skuespiller» både i 2004 og 2006, i tillegg til Folkets filmpris og Radioteatrets Blå fugl-pris.

Hun ble også kåret til beste kvinnelige skuespiller på Gullruten i 2018, for sin rolle som trøndersktalende fotballtrenger i TV-serien Heimebane.

