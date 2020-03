For to dager siden ble bildet av en helt spesiell Mercedes-Benz publisert på Instagram-kontoen «naa_koser_vi_oss».

Bilen er eid av Marcelo Corona som bor i Oslo. Hittil har bildet fått over 12.000 likes på Instagram.

Marcelo Corona forteller til TV 2 at bilskiltet har vært i familien i flere år.

– Det er jo litt morsomt i disse koronatider, sier han.

Unngår å si etternavnet

Corona sier bilskiltet ble endret på grunn av etternavnet, og at det ikke har noe å gjøre med koronaviruset som florerer.

Han sier bilen stort sett blir brukt om sommeren.

– Det er en sommerbil som min far egentlig kjører, sier han.

I og med Marcelo heter Corona til etternavn har det vært litt oppmerksomhet rundt han når han har hilst på nye personer.

– Nå om dagen pleier jeg å unngå å si etternavnet mitt, men når jeg først sier det sperrer folk opp øynene og kikker litt ekstra, sier han.

Økende tilfeller

Hittil er 56 personer smittet av koronaviruset, men tallet øker stadig. Torsdag ble det påvist fem nye tilfeller av korona i Bergen.

På en pressekonferanse torsdag opplyste helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet at de vurderer å iverksette strengere tiltak, etter å ha fått tips om at flere bryter karantenetiden.

– Jeg må understreke hvor viktig det er at alle forstår konsekvensene av at folk bryter karantenen. Når man er i hjemmekarantene betyr det at man ikke skal møte andre folk enn de man bor med. Dette kan bidra til økt smitte blant befolkningen. Helsetjenestene er allerede overbelastet, så derfor kommer jeg med dette tydelige budskapet, sier han.