Ruud tilbake i Norge – der ventet millionglis i belønning

Han har aldri lagt skjul på at den store drømmen en dag er å bli sett på som best i verden. Den siste tiden har gitt den drømmen mer realisme.

– Det er fortsatt den ultimate drømmen. Mange synes sikkert det er et hårete mål, og jeg kan være enig i det, men jeg tror det er mulig å oppnå om jeg får det til så bra som jeg vil. Og akkurat nå føler jeg jo det er nærmere enn for kanskje et halvt år siden eller ett år siden. Men det er en sinnsyk lang vei å gå, sier Casper Ruud.

Det bringer oss tilbake til at penger, biler og slik luksus per dags dato ikke er verdt all verden for landets store tennishåp.

– Det er mye, mye trening og mange kamper som skal vinnes før jeg begynner å nærme meg det nivået. Men jeg tror fortsatt at det er mulig, og jeg skal jobbe hardt hver dag framover for å gjøre det mulig, sier han.

Er storfavoritt mot Barbados

Denne uka er tenisstjernen tilbake på norsk jord, der han fredag og lørdag skal spille Davis Cup for Norge i Oslo. Kort fortalt skal det spilles en landskamp mot Barbados, der målet til Norge til slutt er å kvalifisere seg til det høyeste nivået på landslagsnivå. I praksis må tre landskamper på rad vinnes.

Ruud spiller i lag med makker Viktor Durasevic i Oslo. Norge må tåle et klart favorittstempel.

– Det blir spennende og morsomt. Det er alltid ekstra stas å spille for landet sitt, spesielt på hjemmebane. Det er noe jeg tar stor glede av. Så jeg håper alle som har lyst å ta turen kommer, oppmoder Casper Ruud.

Han vet at tennis ikke er den aller største sporten i Norge. Derfor er han klar på at han ønsker å bidra til at interessen øker.

– Det er ikke tvil om at når en fra hjemlandet gjør det bra, så pleier sporten å få et lite kick. Jeg håper selvfølgelig at jeg kan gå foran og bidra til det for tennisen, sier Casper Ruud.