Ullundertøy kan bli til korona-munnbind

– Jeg har ikke sovet i natt, sier Janne Vangen Solheim, konsernsjef for Janusfabrikkene i Arna utenfor Bergen.

Hun viser TV 2 et lite, hvitt ullstykke med stropper festet til, den første prototypen på et munnbind som kan hasteproduseres til det norske helsevesenet, som nå opplever mangel på smittevernutstyr.

– Vi har kokt ull i hele natt, sier Vangen om arbeidet med å utvikle munnbindene.

Ideen ble til for bare ett døgn siden.

Kan lage titusen munnbind hver dag

Janusfabrikkene, som til vanlig produserer ullundertøy og ullprodukter, har i flere tiår fungert som en såkalt beredskapsfabrikk. De bidrar til samfunnet i krisesituasjoner.

MUNNBIND: Store maskiner kan produsere titusen munnbind i ull på en dag. FOTO: Malene Indrebø-Langlo

– Selv om det ikke er nedskrevne regler for dette lenger, har Janus likevel denne tanken i ryggmargen, sier Arne Fonneland, administrerende direktør for Janusfabrikkene.

Inne i en stor hall står hvite sekker i lange rekker, fylt med ull og utstyr. Store maskiner strikker, vasker og kutter ullen i biter på maskinene.

– I løpet av en produksjonsdag kan vi produsere titusenvis av munnbind, sier Arne Fonneland, sjef for Janus-fabrikkene i Bergen.

Kan levere kjapt

Fonneland sier maskinene på kort tid kan stilles inn til å lage produkter i ulike mønster og størrelser, som munnbind.

– Fordi munnbindene er laget av ull som er anti-bakteriologisk, kan de legges i kokende vann og brukes igjen og igjen, sier Fonneland.

– Når kan dere begynne å levere munnbind?

– Det kan vi gjøre i morgen, sier Fonneland.

– Hva kommer det til å koste å produsere dette?

– Har ikke peiling, sier Fonneland og smiler bredt. Han understreker at ideen er nyfødt, at produksjonen er i en testfase, og at en rekke faktorer gjenstår.

ULL: Arne Fonneland, sjef for Janusfabrikkene i Bergen, viser lokalene der ti tusen munnbind kan produseres på et døgn. FOTO: Malene Langlo

Produktene først må utvikles og godkjennes, blant annet av Helsedirektoratet. Man må kan puste gjennom munnbindet, som også må beskytte mot dråpesmitte. Så skal det avtales eventuell kontrakt, priser, antall og levering.

Fikk ros fra helsedirektøren

Forslaget er møtt med positivitet av helsevesenet. På dagens pressekonferanse uttrykte Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet, bekymring for at helsetjenesten kan gå tom for smittevernutstyr, som munnbind.

At Janus har meldt seg til å nedskalere ordinær drift for å produsere sårt tiltrengte munnbind, roser han.

– Dette opplever jeg som utrolig flott. Det er virksomheter i Norge som ønsker å bidra og få dette på plass, og ta risikoen for smitte ned, sier Guldvog.