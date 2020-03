– Vi er nå i en situasjon hvor vi er veldig tidlig i dette utbruddet. Det som er fokus om dagen er smitte, smittereduksjon og informasjon og kommunikasjon. Det er mye uro i befolkningen knyttet til dette, sier helsebyråd i Oslo, Robert Steen (Ap), til TV 2.

Dette har ført til at telefonene som i utgangspunktet skal brukes til andre syke, som på legevaktene, har vært belastet med lange køer de siste dagene.

Utenfor Aker legevakt i Oslo har helseetaten torsdag satt opp en «drive thru»-stasjon, der man kan teste seg for koronasmitte.

Formålet er å effektivisere ressursbruken for å kunne håndtere flere prøver enn i dag.

– Nå har vi en situasjon der smitteutbredelsen stiger fra dag til dag og vi er nødt til å øke kapasiteten på vår smittetagning, sier helsebyråd i Oslo, sier Steen.

Til nå har et ambulerende smitteteam reist hjem til folk og testet dem hjemme, for å unngå smittespredning ved at folk kommer til legevakter og sykehus.

Nå kan man altså også ta bilen til Aker for å teste seg der.

Mistenker du smitte? Ring lege eller legevakt Ikke møt opp hos lege eller legevakt uten å ringe først. De som mistenker at de er smittet eller syke med koronavirus og har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagen, eller i løpet av de siste 14 dagene har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk, skal ringe fastlege eller legevakt.

Må avtales

Personer som er aktuelle for å testes i teltet, er de som mistenker sykdom, oppfyller FHI sine kriterier og som kan kjøre egen bil.

Det er ikke mulighet for å komme til prøvetakningsstasjonen uanmeldt. Alle som ønsker å testes i teltet må ringe legevakten på forhånd for å avtale en tid.

– Så vil man bli oppringt av noen som er tilknyttet legevakten her på Aker og få et tidspunkt for oppmøte her, sier seksjonsoverlege Erlend Elde ved Aker Legevakt til TV 2.

TELT: Dette teltet kjører man inn i når testen skal tas. Foto: Ane Rostad Stokholm, TV 2

«Drive thru»

Testen tas gjennom i en slags «drive thru»-løsning, der man kjører gjennom et telt.

Legen Henrik, som jobber på legevakten, forteller at det er to tester man gjennomfører for viruset.

– Det er en fra hals og en fra nese, forklarer han.

Etter å ha tatt de to testene, tas de med inn i et annet telt. Derfra sendes den videre til et laboratorium på Oslo Universitetssykehus (OUS).

– Stort sett prøver vi å få sendt prøvene før klokken 10, sånn at de er inne 10 på morgenen og man får svar på ettermiddagen mellom 16 og 17, sier Elde.

Klar på fredag

Robert Steen sier til TV 2 at det er dugnadsånd som ligger til grunn for tiltaket.

– Dette er et bevis på den tradisjonelle norske dugnadsånden. Disse teltene, både prøvetagningsstasjonen og testteltene, kommer fra sivilforsvaret og vi har fått hjelp av dem til å sette dem opp, sier han.

Man regner med at teltet kommer til å være klart for å ta imot de første pasientene fredag.