Takker broren for å ha løyet til ham i 20 år

– Det er første gang han fikk vite alt som hadde skjedd med oss, sier Marcus og legger til:

– På slutten av dokumentaren sitter vi ved et bord og diskuterer hvorfor vi gjorde det ene og det andre, og da forstår vi begge hverandres poeng. Jeg forsto hvorfor han trengte å vite, noe jeg aldri egentlig hadde skjønt, og han forsto hvorfor jeg ikke fortalte han. Så klemte vi. Det var et fantastisk øyeblikk i studio. Og ettersom vi er identiske tvillinger så satte vi et punktum der. Vi sa tusen takk og spurte hverandre om vi var skuls, og det var det, forteller Marcus.

Fikk en fribillett

Selv om Marcus løy til Alex fra han var 18 til 32 år, og det tok han ytterligere flere tiår å få høre hele sannheten, er han idag svært takknemlig for at Marcus gjorde som han gjorde.

MOR OG SØNNER: På et av bildene som vises i dokumentaren ser ting tilsynelatende hyggelig ut, men fortiden var heller dyster. Foto: Netflix.

– Det er en gave. Jeg kan bare se det på den måten. Vi tuller med det, og sier at han ga meg en fribillett. Mens han selv ikke hadde en fribillett, forteller Alex og fortsetter:

– Jeg ønsket ikke den informasjonen da jeg var 20 eller 30, jeg kunne ikke taklet det. Så ved å få vite det senere i livet, kunne jeg intellektualisere det og takle det. Vi har nærmere bånd nå enn vi noengang har hatt.

Ønsker å hjelpe andre

I dokumentaren «Tell Me Who I Am» legges altså alle grusomme detaljer frem, men brødrene sier likevel at det først og fremst ikke er en historie om seksuelt misbruk.

– Vi føler ikke at det er en historie om seksuelt misbruk. Det er en kjærlighetshistorie mellom to brødre, og det handler om vårt liv og hvordan tvillinger lever. Det (misbruket: journ.anm.) er tilfeldigvis en del av det, sier Alex.

Samtidig håper brødrene at deres historie kan være til hjelp for andre i samme situasjon. Marcus håper at det kan bli lettere for ofre å snakke om det de opplever eller har opplevd.

– Jeg tror ingen barn som blir misbrukt snakker om det. Vi gjør ikke det, og det vi alle gjør er å holde tett om det. Alle mennesker som blir seksuelt misbrukt, og som ser dette showet, vet at den største makten de har er frykt og stillhet. Og vi er her for å fjerne dette, sier Marcus.

