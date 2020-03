For et drøyt år siden spilte den tyske målvakten Ralf Fährmann (31) åttedelsfinale i Champions League mot Manchester City. Nå er han på plass i Brann og Bergen for å hjelpe rødtrøyene frem til sommeren.

Kun små detaljer gjenstår før Fährmann blir Brann-spiller. Den nye stjernesigneringen møtte nye lagkamerater i Vestlandshallen torsdag.



Tøff konkurranse for Opdal

Håkon Opdal (37) var Branns førstevalg forrige sesong. Han utkonkurrerte Eirik Holmen Johansen og leverte en solid sesong. Nå blir konkurransen vesentlig tøffere for Odda-karen.

– Det er interessant. Det er en mulighet til å lære og bli bedre, sier Opdal.

– Føler du det som mistillit?

– I og med at vi henter en ny keeper så er man ikke fornøyd med vi som er her nå. Så vi må skjerpe oss alle sammen, sier Opdal.

– Du ble kåret til årets spiller i fjor. Synes du det er merkelig?

– Jeg har ikke noen kommentar til det.

– Du har vært med i mange år. Har du opplevd noe tilsvarende?

– Nei.

– Har du fått en forklaring?

– Det har jeg heller ingen kommentar til. Jeg snakker med trenerne jevnlig. Det er en egen dialog vi har.

– Kan du sette ord på tankene dine rundt dette?

– Det tror jeg at jeg skal holde for meg selv, men det er interessant. Og han er en keeper med god erfaring og høyt nivå. Det skal bli interessant om vi kan plukke opp noe, svarer han.

– Ekstremt proff

Agent Stig Lillejord har spilt en avgjørende rolle i den overraskende låneavtalen.

– Jeg har et relativt godt forhold til Schalke 04. De var i en situasjon med Ralf som gjorde at han trengte å få spilletid. Han har satt relativt lenge på benken og vært nummer to i Norwich, men han hadde et ønske om å spille, sier Lillejord til TV 2.

Overgangen fra Bundesliga via Premier League til Eliteserien blir garantert stor for Fährmann. Lillejord er ikke redd for at andedammen blir for liten for en stor fisk som tyskeren.

– Han er ekstremt proff og skal tilbake til pre-season i Schalke. Han skal kjempe om førstekeeper-plassen før neste sesong. Av den grunn ønsker Schalke at han skal komme dit med best mulig forutsetninger. Han er ekstremt motivert for å komme tilbake i best mulig form, forteller Lillejord.

Fährmann står med totalt 175 kamper for Schalke 04. Brann serieåpner borte mot Rosenborg 5. april.