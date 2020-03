Hver dag denne uken har Helsedirektoratet holdt en pressekonferanse hvor de kommer med siste nytt rundt korona-situasjonen i Norge.

Under onsdagens seanse fortalte helsedirektør Bjørn Guldvog at Norge ikke har nok smittevernutstyr, og at de trenger hjelp fra andre land.

Tilbudt hjelp

– Vi har ikke nok utstyr om vi ser fremover i tid. Vi trenger hjelp for å få mer utstyr til smittevern. Vi har utstyr i flere uker fremover, men vi trenger flere leveranser, eventuelt at vi får alternative løsninger på plass, sier Guldvog.

Torsdag kunne helsedirektøren opplyse om at flere leverandører har meldt seg, og tilbudt seg å hjelpe.

– Det er utrolig flott at virksomheter i Norge vil hjelpe til, sier Guldvog.

Ut mot karantenebrytere

Det siste oppdaterte tallet fra Folkehelseinstituttet på antall smittede er 56, men tallet fortsetter å stige.

Onsdag sa legevakten i Bergen at de har fått beskjed om at flere personer som er satt i karantene, likevel beveger seg ute blant folk. Dette ble ikke godt mottatt av helsedirektøren.

– Jeg må understreke hvor viktig det er at alle forstår konsekvensene av at folk bryter karantenen. Når man er i hjemmekarantene betyr det at man ikke skal møte andre folk enn de man bor med. Dette kan bidra til økt smitte blant befolkningen. Helsetjenestene er allerede overbelastet, så derfor kommer jeg med dette tydelige budskapet, sier han.

Avgjøres torsdag

Guldvog sier det kan bli aktuelt å innføre strengere tiltak dersom disse tydelige beskjedene ikke har ønsket effekt.

– I første omgang vil jeg tro det er tilstrekkelig med en så tydelig beskjed fra myndighetene.

Tidligere denne uken vurderte også Helsedirektoratet hvorvidt det var forsvarlig å arrangere skifesten i Holmenkollen. Guldvog opplyser at det vil bli tatt en beslutning i løpet av torsdagen.

– Det vil også bli besluttet om det vil bli ilagt begrensninger, sa han.

Det er ventet 30.000 tilskuere til arrangementene i Holmenkollen fredag, lørdag og søndag.

Vurderer å stoppe fly

SAS har tidligere varslet at de stopper alle reiser til Italia. Samtidig fortsetter det å komme chartrede fly fra Nord-Italia til Norge. Dette har flere reagert på, også helsedirektøren.

– Jeg tenker at det var overraskende, men det må håndteres, og det viktigste for meg er at myndighetene i Tromsø er tett på og gjør vurderinger med tanke på hva som dette medfører av ekstra risiko, sa Guldvog under onsdagens pressekonferanse.

Torsdag sier han at dette har vært et tema som har blitt diskutert blant norske myndigheter.

– Vi vil se på om vi skal gi ytterligere anbefalinger, eventuelt fatte beslutninger om fly fra enkeltområder. Vi vil se på dette i løpet av dagen i dag, sier Guldvog.