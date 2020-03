Sandra (27) måtte vaske 3000 kvadratmeter alene hver kveld: – Helt umenneskelig

I to år jobbet Sandra Julie Ulvær (27) på Leo's Lekeland i Bærum.

Ulvær beskriver tiden på lekelandet som «helt forferdelig».

– Jeg stod helt alene og vasket 3000 kvadratmeter helt til klokka 03 om natta, og måtte betale taxi hjem fordi bussene hadde sluttet å gå. Dagen etter fikk jeg kjeft fordi jeg hadde jobbet for lenge, sier hun til TV 2.

TV 2 har de siste dagene skrevet om manglende renhold på lekelandet, og om tidligere ansatte som mener de ble utsatt for rovdrift av ledelsen.

Ulvær forteller at hun ønsket at lekelandet skulle være rent, men at hun fikk krasse tilbakemeldinger hvis hun ble værende igjen på jobb for å vaske.

STAKK: Sandra Julie Ulvær forlot skiftlederstillingen på Leo's Lekeland etter to år. Foto: Privat

Arbeidsslutt var satt til 20.15, altså bare et kvarter etter at de siste gjestene hadde forlatt Leo's Lekeland.

– Hvordan skal man vaske over 3000 kvadratmeter på et kvarter? Ledelsen ansatte bare ansatte unge skoleelever som ikke visste hvordan de skulle støvsuge eller hva en mopp er, og som uansett ikke jobbet til lenger enn klokka 20, da Leo's stengte, sier hun.

Skolepliktige personer under 18 år har ifølge Arbeidstilsynet ikke lov til å jobbe lenger enn til klokken 20.

– Det visste ungdommene veldig godt. De løp av gårde til garderoben klokka 19.55, og jeg ble stående igjen alene og vaske, rydde hundrevis med tallerkener og oppvask, støvsuge flere hundre kvadratmeter med tepper, vaske alle border og stoler, for ikke å glemme sofaområder, syv bursdagsrom og til slutt vaske alle gulv. Det var helt umenneskelig, sier hun.

Hun hevder videre at arbeidstiden senere ble endret til klokka 21, ettersom ledelsen mente at skiftlederne kunne rekke å vaske lekelandet innen da.

– Jeg fikk kjeft hvis det var skittent, og jeg fikk kjeft hvis jeg vasket for lenge. Mamma og pappa ble med meg en kveld og vasket fra klokka 20 til 22, sånn at jeg kom meg hjem, sier hun.

Ble ikke trodd

Hun forteller at hun i 2014 sa opp jobben etter at hun og en annen skiftleder ble beskyldt for å ha stjålet penger fra kassa.

– Det var et helt rundt tall, typ 20.000 kroner, som manglet i kassa etter en dag med rekordmye besøk. Jeg sa at det måtte være en tastefeil, men jeg ble ikke trodd av sjefen. Da bestemte både jeg og den andre skiftlederen oss for å si opp samtidig. Vi orket ikke mer, sier hun.

Hun sier at det var trist å slutte.

– Jeg elsker Leo's Lekeland, og var helt sikker på at jeg hadde fått drømmejobben der, men med denne type ledelse så var det umulig for meg å bli, sier hun.