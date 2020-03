I «Kompani Lauritzen» er målet at 14 kjendiser alle skulle følge i Dag Otto Lauritzens fotspor, og gå gjennom alle de tøffe prøvelsene som må til for å bli fallskjermjeger.

En av disse deltakerne, hadde en litt annen oppladning enn de andre.

Kols-pasient?

I 2014 var Emil Solli-Tangen og broren Didrik «På tur med Dag Otto». Da måtte de gjennom mange prøvelser, blant annet for å finne ut om de var i god nok form til å hoppe i fallskjerm.

– Jeg dro til legen for å få en helseerklæring. Da fikk jeg faktisk status på 70 år og kols på mine lunger.

Operasangeren avslører at deler av forklaringen kan kobles mot yrket hans.

– Det handler litt om at man som sanger er vant til å kunne porsjonere ut luften over tid. I denne testen handlet det om å få alt ut på en gang.

Det endte med at han fikk godkjent helseerklæringen, og at fallskjermhoppet ble gjennomført. Etter dette har han blitt både erfaren og dyktig med fallskjermutstyr på ryggen.

– Jeg prøver å få gjort 60-70 hopp i året! Noen ganger mer, noen ganger mindre. Fallskjermhopping er et slags fantastisk fristed. Da tenker man ikke på hva man skal senere, ikke hva man har gjort. Man bare er til stede. Det er ikke mulig å ikke være 100 prosent til stede, da kan alt gå galt. Og det er det som er så fint!

Godt trent

Siden Solli-Tangen har vært med i TV-produksjoner med Dag Otto Lauritzen før, brukte han litt tid på å trene seg opp før «Kompani Lauritzen».

– Jeg trent en del før jeg gikk inn i «Kompani Lauritzen». Jeg gikk inn med nebb og klør. Jeg har vært med på to turer før, der da var jeg ikke like godt trent. Jeg visste at det var jævlig, så hvis jeg ville være med over lengre tid, så måtte jeg være godt trent. Uansett, så elsker jeg å være sliten og bære tungt. Jeg burde egentlig vært i militæret.

GODE VENNER: Desta Marie Beeder er en av mange som roser Soli-Tangen for innsatsen i TV 2-programmet. Foto: Matti Bernitz/TV 2

At lungekapasiteten har bedret seg, er en underdrivelse. Solli-Tangen er blant de aller best trente i programmet, og får pallplass på begge av de fysiske kartleggingsprøvene.

– Det var litt bekreftende, fordi jeg har følt at jeg kunne prestere bedre i andre programmer jeg har deltatt i tidligere. Da har jeg tenkt at om jeg bare hadde gjort litt mer forarbeid, så hadde jeg antakeligvis klart det. Så når jeg fikk bekreftet det litt underveis, så var det deilig.

ALLSIDIG: Solli-Tangen er mest kjent som operasanger, men i disse dager er han i studio med rap-legenden Oral Bee. Tidligere har han også opptrådt med et black metal-band. Foto: NTB Scanpix

Fikk nekt

Til tross for at han imponerer stort på millitærleiren i TV 2-regi, fikk han en nedslående beskjed før innspillingen startet.

– I 2019, samme år som dette ble spilt inn, så søkte jeg opptak på fallskjermjegerskolen, men fikk beskjed om at jeg var for gammel. Derfor var det topp at jeg kunne bli med på dette.

Nå håper den spreke sangeren at han kan motbevise de i Forsvaret som mener han er for gammel til å tjenestegjøre for fedrelandet.

TV 2 har gjentatte ganger kontaktet Forsvaret og spurt om hvorfor opptaket baseres på alder og ikke egenskaper, men Forsvaret har ikke besvart vårt henvendelser.

Det er ikke før i den tredje uken av «Kompani Lauritzen» at noen ryker. Da er det de kjendisene med laveste samlet poengsum som må i en såkalt dimmekamp.