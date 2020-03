Sa han var alene om drapet – nå legger han skylden på kameraten

Det kommer frem i en fengslingskjennelse fra Jæren tingrett denne uken. Kjennelsen ble først omtalt av Stavanger Aftenblad.

Det var i desember i fjor at Sigbjørn Sveli fra Bryne befant seg på Varhaug på Jæren.

Sveli samlet flasker, da han møtte på to unge menn som hadde gått av på togstasjonen ved en feil.

De skal ha blitt enige om at han skulle kjøre dem til Vigrestad, lenger sør i fylket.

Underveis gikk det veldig galt.

Endret forklaring

I flere avhør har én av de to drapssiktede, en 23 år gammel mann fra Klepp, tatt på seg ansvaret for det som skjedde videre.

De to kameratene skal på et tidspunkt ha forsøkt å overta Svelis bil. Da han motsatte seg dette ble han utsatt for grov vold, og han lå flere timer i bagasjerommet i sin egen bil – mens de to kjørte rundt på Jæren.

Dagen etter fant turgåere 44-åringen drept med brannskader, på Regestranden i Sola kommune.

23-åringen, som i desember uttalte til TV 2 at «det aldri var meningen at dette skulle skje», har i flere avhør sagt at han var alene om drapet.

Nå har han gått tilbake på sin opprinnelige forklaring.

TILFELDIG OFFER: Sigbjørn Sveli (44) ble tilsynelatende et helt virkårlig offer for uprovosert vold, som endte med at han ble drept. Tre menn i 20-årene er siktet i saken. Foto: Privat

Legger skylden på medsiktet

Kort tid etter at Sveli ble funnet ble tre menn i 20-årene pågrepet og siktet etter straffelovens paragraf 275, for drap eller medvirkning til drap. I ettertid har én av de tre blitt løslatt og fått siktelsen endret til ran og grov frihetsberøvelse.

Alle tre nekter straffskyld.

23-åringen fra Klepp, som først tok på seg skylden, legger nå ansvaret over på den jevngamle medsiktede kameraten fra Sandnes.

I avhør har 23-åringen forklart at han ikke tenkte over hva han sa da han la all skyld på seg selv. Han mener det var kameraten som helte bensin og satte fyr på avdøde, og at han selv «kun» utøvde vold mot avdøde.

Mannens forsvarer, Fredrik Schøne Brodwall, ønsker ikke å gå nærmere inn på hvorfor klienten hans nå har endret forklaring.

Blir ikke trodd

Jæren tingrett fester ikke lit til det siktede nå hevder. Tidligere denne uken ble han varetektsfengslet i åtte nye uker.

I den omfattende kjennelsen kommer det frem at retten mener siktedes troverdighet er svekket, og at de fester større lit til den medsiktede kameratens forklaring.

Medsiktede har også fortalt i avhør at avdøde var i live da han ble satt fyr på, noe som også støttes av obduksjonsrapporten.