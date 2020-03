Wayne Rooney vet godt hvordan det er å oppleve oppturer i Manchester United. I sine 13 sesonger i klubben var Champions League-spill nærmest en selvfølge.

I et lengre intervju med The Guardian forteller United-legenden at han tror det vil ta flere år før hans gamle klubb tar seg tilbake til Champions League.

– Det kommer til å ta tid. Jeg tror det kommer til å ta to eller tre år til før det skjer, sier 34-åringen.

– Manchester United-supporterne må være tålmodige med tanke på hva som skjer, og la disse spillerne prøve å bevise at de er gode nok, legger han til.

Men Rooney mener det må skje endringer i spillertroppen for at United skal bli et stabilt topplag igjen.

– United trenger å hente noen spillere, og jeg mener de trenger å la noen gå også. Innen to til tre år må de begynne å utfordre igjen. De siste ukene har de blitt bedre, og det ville vært fint å se dem hente inn to eller tre nye spillere i sommer, og ta steget for å komme litt nærmere målet, mener han.

Rooney trekker frem Jürgen Klopp som eksempel, og mener Manchester United må bygge lag på samme måte som Liverpool-manageren.

– Du kan ikke bare kjøpe et helt nytt lag og utfordre Liverpool og Manchester City. Liverpool har bygget laget sitt. Guardiola har gradvis hentet inn flere spillere og har sin egen måte å spille på. Så United er nødt for å være tålmodig. De må prøve å bygge et lag som kan klare å utfordre de to, understreker den nåværende Derby County-spilleren.

Rooney forteller også om kranglene med Alex Ferguson og hvordan trenerlegenden har påvirket ham. Først og fremst hyller han sin tidligere manager:

– Hans ledelse og oppfølging av hver enkelt spiller er det beste jeg har sett noen gang.

Rooney legger også til:

– Jeg husker at jeg som ung spiller alltid kranglet med ham i pausene. Hele tiden. Jeg husker at jeg tenkte: «Hvorfor kritiserer han alltid meg? Det er spillere som er langt verre enn det jeg har vært.» Men etter hvert som du blir eldre, skjønner du hvorfor han gjør det.

På sine 13 år i Manchester var Rooney med på å vinne tolv trofeer, spilte 559 kamper og scoret 253 mål. I 2008 vant han Champions League med klubben.

Torsdag møtes Derby County og Manchester United i FA-cupen.