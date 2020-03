BMW er skikkelig på hugget med ladbare hybrider for tiden. Akkurat her er det få andre som kan måle seg. Og en av de nyeste tilskuddene på treet er SUV-favoritten X3. Den mellomstore og mest solgte SUVen til BMW i en årrekke.

På verdensbasis er det solgt over 1,5 millioner eksemplarer av denne bilen.

Men de siste årene har den mistet litt grepet i Norge, hovedsaklig fordi Mercedes og Volvo har gjort rent bord med sine ladbare hybrider GLC 350e og XC60 T8.

Ja, Mitsubishi Outlander PHEV har nok også sikret seg noen av BMWs kunder, på grunn av sin ladbare drivlinje.

Nå er imidlertid festen over, for konkurrentene. Tredje generasjon av X3 er på plass med både batteri og ledning.

Større

At det nå er X3 sin tur til å bli ladbar, vil nok gjøre valget mye vanskeligere for mange.

BMW har hatt et sterkt økende salg de siste årene – og særlig de mange ladbare modellene treffer svært godt. X3 30e har således stort potensial.

Vi er spent på om den nyeste lever opp til forventningene. Bli med på test:

Med en elektrisk WLTP-rekkevidde på mellom 40 og 45 kilometer (avhengig av utstyr) blir BMW X3 30e en interessant nykommer i klassen for mellomstore, ladbare SUVer.

Her kan du lese testen vår fra lanseringen av nye BMW X3

Hva er nytt?

X3 er for første gang blitt ladbar. Like stort batteri som det er i storebror X5, får du ikke. Det er faktisk på nøyaktig halvparten av effekten: 12 kWt. Det høres kanskje litt lite ut, men det bidrar jo også til lavere vekt.

Oppgitt rekkevidde er 41-46 kilometer. Dette er tall basert på WLTP-metoden, som er langt mer realistisk enn NEDC, som man brukte før. At tallene er omtrentlige, handler om at rekkevidden varierer blant annet avhengig av utstyr og størrelse på felgene.

Mens ladbare X5 nå har fått en 3-liters rekkesekser bensinmotor på hele 286 hk - må X3 klare seg med en firesylindret 2-liter på 184 hk. Sammen med elmotoren, på 88 hk, gir det en systemeffekt på 292 hk. Det skulle tilsi at vi ikke akkurat snakker om en undermotorisert bil, her.

Bagasjerommet blir som vanlig på ladbare hybrider noe mindre enn på tilsvarende modeller med bensin- eller dieselmotor. Totalt har du 450 liter til rådighet, før du eventuelt legger ned ryggen på baksetene.

Ellers er bilen mer eller mindre identisk med en vanlig X3. Det vil si at den i forhold til forrige X3 blant annet har økt akselavstand for å gi bedre komfort og mer plass. Det er også jobbet mye med lydisolering, som bare blir mer og mer viktig etterhvert som bilene i større grad kan kjøres bare på strøm.

Prisene starter på 649.900 kroner (M Sport), som er rundt 200.000 kroner mindre enn tilsvarende utstyrt X5 45e.

Vi har naturligvis testet forrige X3 også: Suksess - og med god grunn!

Lyst skinn på bil med mørk lakk er alltid en vinner – og gir et litt eksklusivt preg. Nå har også BMW X3 fått gesture control – som lar deg styre flere funksjoner med håndbevegelser.

Hva er styrker og svakheter?

Mer eller mindre hele testperioden vår, er det skikkelig trist vintervær: Sludd, pluss/minus 0 grader. Ikke akkurat ideelle forhold for å sjekke rekkevidde.

Men vi kan i alle fall slå fast at X3 selv på vinteren, med klissvåt veibane og 4-5 minusgrader, fint fikser 35-37 kilometer bare på strøm. På sommeren bør det derfor være fullt mulig å klare både 40 og 45 kilometer.

2-literen på 184 hk er dessuten ikke noen bensinsluker - og jobber godt sammen med en effektiv, åttetrinns automatgirkasse. Det gjør at forbruket holder seg relativt lavt lenge etter at batteriet er "brukt opp". Offisielt forbruk er 0,23 l/mil. Om du klarer å gjenskape det, handler om hvor langt du kjører, kjøremønster og hvor flink du er til å lade.

Etter 36 kilometer slår bensinmotoren inn. Det er ikke langt unna hva som står i spekken, og det under alt annet enn ideelle forhold.

Bagasjerommet er naturligvis mindre – fordi gulvet er hevet noen centimeter. 450 liter er likevel mer enn Mercedes GLC 300e (395 liter) – og noe mindre enn Volvo XC60 T8.

I praksis vil nok mange klare seg med bagasjerommet i X3 30e. Med bakseteryggen nede, øker forresten volumet til 1.500 liter. Det er best i klassen.

Kjøreegenskapene på X3 er merkbart mer sporty enn X5 45e. Testbilen passer således mer til den "tradisjonelle" BMW-kunden, som liker å kunne kjøre aktivt. Her hjelper det naturligvis at man har barbert nesten et halvt tonn med vekt i forhold til storebror. Det merkes godt i svingene. Men liten og lett er X3 30e likevel ikke – med bare 10 kilo unna å veie 2 tonn.

0-100 km/t tar 6,1 sekunder. Det er drøyt halvsekundet tregere enn Volvo XC60 T8 – og 0,4 sekunder bak Mercedes GLC 300e. Dreiemomentet er på 420 Nm – som også er betydelig lavere enn de to andre. Men X3 30e oppleves kvikk og rask nok på veien.

Interiøret gir et noe mer tradisjonelt (gammeldags?) inntrykk enn Mercedes GLC og Volvo XC60 – blant annet fordi skjermen til infotainmentsystemet er ganske liten. Men funksjonaliteten er ypperlig. Her er det få som matcher BMW.

Veldig bra takhøyde og gode seter trekker opp. Plassen på andre seterad er god nok for voksne.

BMW X2: Klemmer til med ny og spenstig SUV

Hva koster den?

Startprisen er altså 634.000 kroner. Da får du M Sport. Men du må regne med å legge i noen kroner i ekstrautstyr. Testbilen ender på 853.000 kroner. Inkludert her er blant annet støydempende vinduer, som er ekstra kjekt på en bil som gjerne kjøres mye bare på strøm.

Hvem er konkurrentene?

Vi har vært innom dem allerede: Volvo XC60 T8 og Mercedes GLC 300e. XC60 koster drøyt 150.000 kroner mer, men har også bedre plass og større motor. GLC 300e med AMG Edition (sammenlignbar med M Sport) – har 40.000 kroner høyere startpris.

Vi skal heller ikke glemme at nye Audi Q5 er blitt ladbar – og det i to ulike varianter. Innstegsmodellen, 50 TFSI e, har 299 hk og en startpris på rundt 600.000 kroner. Den er dermed rimeligste bil i klassen, akkurat nå.

Batteriet stjeler naturlig nok noe plass. Men det er god plass i høyden, likevel. Mange vil klare seg fint med dette.

Vil naboen bli imponert?

X3 er ikke en bil som i utgangspunktet får folk til å sperre opp øynene. Men den nye generasjonen er blitt både stor og staselig.

Hva mener eierne?

I Brooms "Eierne mener"-seksjon kan du lese hva norske bileiere mener om bilene sine. Her ligger det nå inne over 8.500 anmeldelser!

Over 100 av disse gjelder BMW X3 – fordelt på de ulike generasjonene.

Broom mener:

BMW X3 30e er blitt akkurat så brysom som konkurrentene kunne frykte. Med en gunstig innstegspris, bra rekkevidde og gode kjøreegenskaper, kommer den til å hente inn igjen kunder som de siste årene har valgt andre merker.