«24 dager i helvete» – slik er det egentlig å være koronasyk

I november fikk den britiske læreren Connor Reed (25) koronaviruset.

Reed bor i Wuhan i Kina, hvor utbruddet startet, og han skapte overskrifter verden over.

Flere medier hevdet at Reed hadde forsøkt å kurere seg selv med whiskey og honning.

Nå tar 25-åringen bladet fra munnen og forteller hvordan det egentlig var å ha koronaviruset, som nå kan ha mutert seg til en mer aggressiv variant.

«Overskriften i New York Post lyder: «Britisk lærer hevder at han slo koronaviruset ut med varm whiskey og honning». Jeg skulle ønske at det var så enkelt,» skriver han i Daily Mail.

– Det er bare en liten forkjølelse

I et innlegg har han skrevet en dagbok, hvor han forteller om sykdomsforløpet.

«Dag 1, mandag 25. november. Jeg er forkjølet. Jeg nyser og øynene mine er litt hovne. Det er ikke ille nok til at jeg ikke kan jobbe. Jeg kom til dette landet for å lære engelsk som et fremmedspråk. Nå er jeg leder på en skole i Wuhan, byen midt i Kina hvor jeg har bodd de siste syv månedene», skriver han.

Videre forteller han at han bor alene, men at han har en liten katt.

«Det har ikke vært noe i nyhetene her om virus. Det er ingen grunn til å være bekymret. Det er bare en liten forkjølelse,» skriver han.

UTBRUDD: Helsepersonell under et morgenmøte foran et provisorisk sykehus som er satt opp i Wuhan etter at utbruddet var et faktum. Foto: AP

Han forteller at han på dag to fikk vondt i halsen, og at han på dag tre blander litt whiskey i en honningdrikke.

«Dag 4. Jeg sov som en baby i natt. Kinesisk whiskey er visst en kur for alle kjente plager. Jeg har en ny varm toddy på kvelden».

Den femte dagen føler han seg bedre - men så føler han seg brått mye, mye verre.

«Dag 7. Jeg føler meg forferdelig. Dette er ikke bare en forkjølelse. Jeg har vondt over alt, hodet mitt dundrer, det brenner i øynene, halsen min er tett. Forkjølelsen har dratt ned til brystet mitt og jeg har en forferdelig hoste».

Han skriver at symptomene «traff meg som et tog», og at til og med skjelettet verker.

Katten dør

På dag ni forteller han at katten hans også virker syk, og at den nekter å spise. To dager senere dør katten.

«Jeg vet ikke om den fikk det jeg hadde, eller om katter i det hele tatt kan få menneskeinfluensa. Jeg føler meg forferdelig».

«Dag 12. Jeg har et tilbakefall. Akkurat da jeg trodde at influensaen ble bedre, har den kommet tilbake for fullt. Det er vanskelig å puste. Bare det å gå til toalettet gjør meg utslitt. Jeg svetter, er glovarm, svimmel og skjelver. TV står på, men jeg forstår ikke det som skjer. Dette er et mareritt».