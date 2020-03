Per (67) fikk hodeskade da utstyret på SATS sviktet

– Det var mye blod, sier Per Werner Schmidt når han gjenforteller hva som skjedde på Sats Sandviken i Bergen, 23. juli i fjor.

Han har nesten maks belastning, 75 kilo, da kabelen på treningsapparatet han bruker ryker. Han faller bakover, slår hodet i en stang og lander på gulvet. Der ligger han til ambulansen kommer og kjører han til legevakten.

Må sy flere sting

Han må sy flere sting, men heldigvis går det bra med hodet. Skulderen er det verre med. Fallet trigger nemlig en gammel skade.

– Jeg har store smerter i skulderen. Det verker heldigvis ikke kontinuerlig, men enkelte bevegelser har jeg problemer med, sier han.

Per Werner Schmidt måtte sy flere sting etter ulykken på Sats. Foto: Privat

– Men det går mye bedre enn før. For før måtte jeg ha hjelp, sier han.

Selv om han purrer på Sats, får han ingen oppfølging etter ulykken. Det eneste han får beskjed om er at saken er sendt til kundeservice. I januar ser han at et nytt apparat har røket vaier på samme senter.

Dagen før TV 2 Hjelper deg besøker senteret, blir det fikset.

– Jeg syns det er så gale at det nesten ikke er til å tro. De burde tatt kontakt med meg umiddelbart etter at de fikk vite om dette. Men det viktigste er at det ikke skjer igjen. For jeg var jo heldig, sier han.

Han er mest opptatt av at Sats skal gjennomgå rutinene sine rundt vedlikehold av maskiner, for å hindre at flere blir skadet på samme måte.

SATS: – Vi gjennomgår rutinene Sjef for Sats Norge, Wenche Evertsen, sier at de vil gjennomføre en totalvurdering av vedlikeholdsrutinene Sats følger, for å hindre at en lignende ulykke skjer igjen. Hun sier Sats er opptatt av vedlikehold og sikkerhet, men at det likevel hender at ulykker skjer. – Normalt har vi gode rutiner for å oppdage det. Vi har serviceteknikere som sjekker og egne ansatte som har det som sin faste rutine. I henhold til rutiner skal vaiere sjekkes ukentlig. – Vet dere om det er gjort på dette senteret? – Om rutinene er blitt fulgt eller ikke, blir for meg å spekulere, i hvertfall så langt i ettertid. Men det er ingenting som tyder på at rutinene ikke har blitt fulgt, sier hun. Hun sier at ulykken til Per ble rapportert inn, men at det har skjedd en menneskelig svikt i delen som går på oppfølging og avviksrapportering. – Det er veldig beklagelig at det tok så lang tid å komme tilbake til Per. Det er ikke sånn vi skal behandle våre medlemmer.

Vil dekke utgiftene

Siden ulykken har Per fått oppfølging av manuell-terapeut. Den trenings-glade mannen har imidlertid måttet bytte ut den tunge styrketreningen med en rosa strikk, og øvelser som bygger opp igjen og øker bevegeligheten. Skaden er imidlertid ikke ny. Han har artrose (slitasjegikt) i skulderen, som han tror ble trigget av fallet. Men han har ikke hatt problemer med skulderen før fallet.

– Jeg syns jo det hadde vært rimelig om Sats dekket utgiftene mine til manuellterapeut. Det er snakk om rundt 4000 kroner, sier han.

Sats sier de vil dekke utgiftene når TV 2 hjelper deg spør. De har også gitt han seks måneder gratis medlemsskap.

– Vi dekker Per sine utgifter i forbindelse med denne hendelsen. Så tar vi en totalvurdering og fortsetter dialogen med Per, sier Norgessjef, Wenche Evertsen.

Dette har du krav på

Flere enn én av ti opplever å skade seg på treningssenter, ifølge Forbrukerrådet. Ofte er man skyld i skaden selv, men er det noe galt med utstyret kan treningssenteret få erstatningsansvar.