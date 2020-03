Disse Bruno-kvalitetene hylles av Solskjær

Da Manchester United trengte det som mest, kom redningsmannen fra Portugal. Bruno Fernandes (25) har fått Manchester United-fansen til å glede seg til kamp igjen.

Bruno Fernandes. Foto: Paul Ellis

Det ble snakket og spøkt mye om Solskjær-tabellen den første tiden etter nordmannens ansettelse. Ser man på Bruno Fernandes-tabellen har Manchester United-fansen god grunn til å glise. På fem kamper i alle turneringer har rødtrøyene fortsatt til gode å tape. Med seier mot Derby i cupen er det kun Manchester City som har tatt like mange «poeng» (15) som Manchester United siden 1. februar. Arsenal følger på tredjeplass med 13 «poeng».

– En ekstra boost

I et eksklusivt intervju med TV 2 understreker Solskjær betydningen portugiseren har hatt.

– Da vi fikk inn Bruno rett før vinduet stengte, så ga det en ekstra boost for spillerne, trenerne, supporterne og klubben. Så det har hjulpet. Også den uken vi hadde vinterferie var viktig for oss tror jeg, for vi hadde 18 kamper på 60 dager eller noe sånt, forteller Solskjær.

Fernandes står med fire målpoeng (to scoringer og to målgivende) siden overgangen fra Sporting. Solskjær mener 25-åringen har tilført laget en rekke kvaliteter.

BRUNO-EFFEKTEN: Ole Gunnar Solskjær liker at Bruno Fernandes hele tiden vil ha ballen og ikke er redd for å gjøre feil.

– Det er ikke bare det du ser på banen. Vi kan se på bevegelsene hans, pasningene hans, risikoen har tør å ta, avslutningene hans og at han scorer mål. Men personligheten hans også. Han er en spiller som vil ha ballen hele tiden, en som ikke er redd for å gjøre feil. Han var i veldig god form da han kom. Han er en viktig brikke i det spillet vi holder på med, sier nordmannen.

Finner farlige rom

Manchester United har vært et dyktig kontringslag under Solskjær. Med Fernandes i laget, tror manageren at laget kan bli enda hvassere i denne fasen av spillet.

– Jeg som er norsk og har jobbet under Sir Alex, er veldig glad i overganger og veldig glad i måten vi angriper på når vi vinner ballen. Ja, jeg har Kieran (McKenna) og Michael Carrick som har en litt annerledes inngang til hvilke presspill vi bruker. Everton-presset var et eksempel på hva vi har lyst til. Tvinge dem til å gjøre feil, vinne ballen, første ballen går fremover og så gjerne til Bruno som er utrolig flink til å frigjøre seg i den første fasen. Vi jobber jo med det på feltet. De er nødt til å gå gjennom slike situasjoner ganske ofte. Fotball blir ofte avgjort i akkurat de sekundene der du enten mister eller vinner ballen.

Siden det pinlige 0-2-tapet hjemme mot Burnley i januar har Manchester United spilt åtte kamper. Fem av dem har endt med seier. De tre andre uavgjort.