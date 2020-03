Norwegian vurderer flere avgangskutt

Torsdag besluttet Norwegian å kansellere 22 langdistanseflygninger.

I en pressemelding sier flyselskapet at det ikke er mulig å forutse hvordan selskapet vil bli påvirket av koronaviruset fremover.

– De siste dagene har vi opplevd redusert etterspørsel på enkelte ruter på grunn av koronaviruset og har derfor kansellert noen flygninger mellom Europa og USA, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram.

Presseansvarlig i Norwegian, Charlotte Holmbergh Jacobsson forteller til TV 2 at det kan være aktuelt å gjøre flere endringer.

– Vi følger situasjonen og gjør løpende vurderinger om vi skal gjøre ytterligere forandringer i linjenettet.

I februar fraktet Norwegian drøyt 1,95 millioner passasjerer, rundt 550.000 færre sammenliknet med samme måned i fjor. Til tross for turbulensen, avviser Jacobsson at avgangskuttene og passasjerfallet vil føre til at ansatte vil miste jobben.

– Vi har over 500 flyvninger om dagen, så det at vi kutter 22 avganger over noen uker gjør veldig lite. En minimal forandring som denne påvirker ikke kollegene våre sin arbeidssituasjon.

– Jeg er godt fornøyd med at vi fortsetter å levere på strategien om å igjen bli lønnsomme etter flere år med betydelig vekst. Dette er den ellevte måneden på rad at den planlagte kapasitetsreduksjonen har påvirket enhetsinntektene positivt, sier konsernsjef Jacob Schram.



Dyrt med langdistanse

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs forteller at det er naturlig at flyselskapet kutter avgangene.

– Når etterspørselen ikke er stor nok, blir det for dyrt å bruke disse tunge flyene som flyr langt. De vil fortsette å sette flyene på bakken, dersom etterspørselen på oversjøiske ruter fortsetter å falle.

Elnæs mener at flyselskapet gjorde en tabbe, da de valgte å sette ned billettprisene på sine flyreiser.

– Da er det bedre å sette flyene på bakken. Det er jo helt gratis. Disse tunge flyene tjener cirka 750 millioner kroner i året, kun på billettinntekter, men det er dyrt å drifte dem.

Overrasket over korona

Elnæs har tidligere sagt til TV 2 at han var i tvil om Norwegian ville rammes av koronaviruset.

Flyanalytikeren innrømmer nå at han er overrasket over at viruset nå har ført til at flyselskapet må kutte i avganger.

– Dette drives at psykologi og frykt. Nå har det blitt sånn at det faktisk påvirker markedet, og det får Norwegian heller ikke gjort noe med.