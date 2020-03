Lønnsfenomen irriterer ekspertene: – Dessverre er det ikke uventet

– Det er selvsagt ingen lystig lesning. Dessverre er det ikke veldig uventet, sier Plahte.

Hun tror det er flere årsaker til at kvinner gjennomsnittlig tjener mindre enn menn.

– Både det at mange kvinner jobber i næringer og yrker med lavere eller midlere lønnsnivåer. I tillegg er det et faktum at langt flere kvinner enn menn jobber deltid. Årsaken til at dette er nok sammensatt, men noe skyldes nok også arbeidsfordelingen i hjemmet, sier Plahte.

– Må bygge selvtilliten

Tvetenstrand er enig med Plahte i at valg av yrke kan være en av årsakene til at menn tjener mest. Forbrukerøkonomen mener kvinner må være bevisste på hvilke yrker de søker seg til, og i større grad begynne å ta plass i yrker som tidligere har vært mannsdominert.

– Kvinner er ofte for ydmyke og ikke alltid like tøffe i lønnsforhandlinger som menn. Kvinner må tørre å vise resultatene sine og sette verdien sin i lønnsforhandlinger. Krever man ikke noe mer, får man ikke noe mer, sier Tvetenstrand.

Hun etterlyser også mer mer fokus og åpenhet rundt økonomi, blant annet fra skolen og arbeidsgivere.

– Hvis vi skal bidra til å snu denne trenden, ligger det også et ansvar hos foreldrene. De må være bevisste på å snakke med barna om økonomi, for å bidra til å øke kunnskapen og bygge selvtilliten inn i lønnssamtaler og jobbsøking.

Pensjon

En viktig årsak til at det haster å utjevne lønnsforskjellene mellom menn og kvinner er at lønn har stor betydning for hvor mye som utbetales i pensjon senere i livet.

– Både hos folketrygden og hos arbeidsgiver øker pensjonen i takt med inntekten. Jo høyere inntekt, jo mer sparer du, og dette forplanter seg gjennom hele livet. Ved pensjonsalder blir det derfor ekstremt stor forskjell på om du har hatt god eller dårlig lønn, sier Tvetenstrand.

Den nye opptjeningsmodellen i folketrygden innebærer at 18,1 prosent av inntekten din spares til pensjon. Dette gjelder opp til en årslønn på 708.992 kroner.

– Riktignok godskrives man omsorgsopptjening tilsvarende en inntekt på cirka 450.000 kroner, men ofte vil jo dette likevel gi lavere opptjening enn om man hadde vært yrkesaktiv og hatt samme inntekt som ektefellen, sier Plahte.

Eksperten påpeker at mange av de typiske kvinneyrkene i handel og service-næringen gjennomgående har et lavt tjenestepensjonsnivå, slik at pensjonen gjennom arbeidsgiver også blir lav.

– Lav lønn og dårlig pensjonsordning gjennom jobben er ikke akkurat en god kombinasjon, sier Plahte, og konstaterer:

– Lik lønn for likt arbeid bør være en selvfølge. Samtidig er det unektelig slik at enkelte av de såkalte lavstatus-yrkene med fordel kan løftes både hva gjelder status og økonomiske vilkår.