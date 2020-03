Popstjernen Katy Perry (35) venter sitt første barn, melder E!Online.

Barnet venter hun sammen med skuespiller Orlando Bloom (43), som hun forlovet seg med i fjor.

Bloom har fra før den ni år gamle sønnen Flynn sammen med ekskona og supermodellen Miranda Kerr (36).

Fullstappa sommer

Det er på Instagram at Perry forteller at hun er gravid, og dette gjør hun i en teaser for sin nye sang «Never Worn White».

Ifølge flere amerikanske nettsteder, er sangtittelen et hint om da hun giftet seg med komiker Russell Brand (44) i 2010, da hun hadde på seg en grå brudekjole

I videoen tar Perry seg på babymagen.

«La oss bare si at det kommer til å bli en fullstappa sommer,» skriver hun.

- Den lengste hemmeligheten jeg har holdt på

I etterkant av avsløringen bekreftet hun overfor fanskaren sin på Instagram Live at hun er gravid.

- Det er mye som skjer til sommeren. Ikke bare skal jeg bokstavelig talt føde, men også gi dere noe dere har ventet på. Så la oss bare kalle dette to fluer i én smekk, sa hun.

Og:

- Jeg gleder meg. Vi gleder oss og er glade, og det er kanskje den lengste hemmeligheten jeg noen gang har holdt på. Jeg hadde lyst til å fortelle dere alt, men jeg ville fortelle det til dere på den beste måten, som er gjennom musikk, fordi det er slik jeg prater til dere. Det er slik vi snakker sammen.