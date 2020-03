Flybe unngikk så vidt konkurs i januar etter å ha fått innvilget et skattefritak fra myndighetene og ble torsdag satt under administrasjon. Engelske medier skriver at det pressede selskapet har opplevd kraftig omsetningssvikt etter virusutbruddet.

I en kunngjøring på Flybes nettsider går det fram at selskapet er under administrasjon, og at alle dets fly står på bakken. Passasjerer bes om å ikke reise til flyplassen ettersom selskapet ikke kan bistå kundene med alternative flyreiser med andre selskaper.

– Alle fly står på bakken, og forretningsvirksomheten i Storbritannia er opphørt med umiddelbar effekt, opplyser selskapet.

Flybe frakter årlig omtrent 8 millioner passasjerer i et regionalt rutenett i Storbritannia og EU. Opptil 2.000 arbeidsplasser kan bli berørt av en konkurs, opplyser Sky News.

(©NTB)