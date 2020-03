Natt til torsdag melder ESPN at den brasilianske fotballstjernen Ronaldinho, som tidligere har spilt for blant annet Paris Saint-Germain og Barcelona, er anklaget av myndighetene i Paraguay for å være i besittelse av et pass som er tuklet med.

Han ankom landet onsdag i anledning et veldedighetsarrangement. Ifølge ESPN gjorde myndighetene funn av det de hevder er forfalskede dokumenter på hotellet hvor Ronaldinho og hans bror bodde.

Må vitne

– De er ikke pågrepet, men de er fortsatt under etterforskning, og de må vitne. Deretter vil det bli avklart hvorvidt de vil bli arrestert eller ikke, sier landets innenriksminister Euclides Acevedo til ESPN Brasil.

Torsdag må Ronaldinho og broren møte ved statsadvokatens kontor. Frem til da holdes de under oppsyn på hotellet de bor på.

En tredje mann er pågrepet i saken. Ifølge innenriksministeren har brødreparet vært samarbeidsvillige i saken hittil, og de hevder de ble lurt av den arresterte mannen.

Ronaldinho vant VM med Brasil i 2002, Champions League med Barcelona i 2006 og sikret seg den ettertraktede individuelle utmerkelsen Ballon d’Or i 2005. Han la opp i 2018.

Tidligere fratatt pass

Ronaldinho, en av Brasils største fotballspillere gjennom tidene, er utnevnt til turistambassadør for Brasil, men sliter med å gjennomføre oppdrag etter at han og broren Roberto Asis Moreira ble fratatt passene deres i fjor. Det skjedde som følge av at de ikke betalte en utestående bot på nesten 20 millioner kroner de fikk for ulovlig å ha bygd fiskeplatting og båtanlegg i Porto Alegre i delstaten Rio Grande do Sul i Sør-Brasil på et vernet område.

Da domstolen sjekket kontoene deres, så de at Ronaldinho og broren ikke hadde dekning til å betale boten, tross en livsstil med mye reising og som skulle tilsi at de kunne betale for seg.

Domstolen så ingen annen utvei enn å inndra passene. Nå ser det altså ut til at brødrene mistenkes for å ha snekret sammen nye pass.