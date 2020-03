Viruset som så langt har tatt livet av over 3.000 mennesker, ser ut til å ha mutert til to varianter, der den ene ser ut til å være langt mer aggressiv enn den andre, ifølge en studie fra forskere ved Universitetet i Beijing og Institut Pasteur i Shanghai, skriver The Telegraph.

Den ene typen, kalt S-typen, ser ut til å gi en mild sykdom og er mindre smittsom, mens den andre typen, såkalt L-typen, sprer seg raskt og utgjør i dag 70 prosent av tilfellene i verden, ifølge forskerne.

En genetisk analyse av en mann fra USA som testet positivt på koronaviruset 21. januar, viste også at det var mulig å være smittet av begge typene, skriver avisen.

Studien er publisert få dager etter at helseeksperter fra den britiske regjeringen advarte om at viruset kunne treffe Storbritannia i «flere bølger». Det er frykt for at en vaksine ikke vil hjelpe mot den muterte, aggressive varianten.