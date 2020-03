Politiet fikk meldingen klokka 22.42 onsdag kveld og riksvei 3 er sperret på ulykkesstedet, som er om lag to mil nord for Koppang. Det skal kun være to førere involvert.

– Det er for tidlig å si noe om skadeomfanget, men de er bevisste, den ene er ute av vogntoget, og den andre er fremdeles inne i vogntoget. Det jobbes med å få vedkommende ut, sier operasjonsleder Per Solberg til NTB.

Det er for tidlig å si noe om ulykkesårsak, men det er vinterføre i Østerdalen, opplyser politiet.

