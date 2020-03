Hæren har innført en rekke tiltak for å sikre seg mot koronasmitte og holde seg operative i alle Hærens avdelinger og garnisoner.

– Det er innført flere tiltak i tråd med føringene som er gitt av forsvarsstaben og forsvarets sanitet, sier kommunikasjonssjef i Hæren, oberstløytnant Per Espen Strande til TV 2.

Holder en meter avstand

Etter det TV 2 kjenner til er det også innført tiltak som går på at soldatene skal holde avstand på en meter fra hverandre. Det bekrefter også Sande.

SMITTE: Hærens talsperson Per Espen Strande sier de har innført en rekke tiltak i forkant av storøvelsen Cold Response. Foto: Forsvaret

– Et tiltak som vi streber etter er å holde avstand til syke på en meter. Det skal bidra til å redusere smittefaren og dette er et tiltak for å ha operativ evne, sier Sande.

– Ellers er tiltak som går på håndvask og håndhygiene satt i verk. Også dette som går på å nyse i albuegropen, i stedet for hånden, sier Strande.

Sitter på annenhver stol

TV 2 får også opplyst at soldatene blir rådet til å sitte med en stols mellomrom i messene under middagsservering.

– I messa sitter vi på annenhver stol slik at man holder en viss avstand til hverandre. Middag blir servert som normalt, men det er kjøkkenpersonell som legger opp på tallerkenene. Frokost og matpakker leveres ut til avdelingene i stedet for at man smører sin egen mat. I tillegg har man utvidet spisetidene for å begrense antallet personer i messene på samme tid, sier Strande.

Et annet tiltak som er satt i verk er å stenge av fellesarealene.

– Vi har stengt ned fellesarealene. Hærens treningsfasiliteter er også stengt, sier Sande.

Storstilt Nato-øvelse

Oberstløytnant Strande forklarer at tiltakene også er innført med tanke på den store Nato-øvelsen som er på trappene.

– Det er nå over 3000 allierte på vintertrening i Norge som Hæren har værtsansvar for, i tillegg til Hærens 8500 ansatte og vernepliktige som er her til vanlig. Tiltakene er satt i verk for å opprettholde operativ evne slik at vi kan løse våre samfunnsoppdrag og også delta på Cold Response-øvelsen, sier Strande.

Nato-øvelsen Cold Response startet mandag denne uken, og vil vare til 18 mars. Selve feltøvelsen finner sted fra 12 til 18 mars. Landene som deltar på øvelsen er USA, Storbritannia, Nederland, Tyskland, Frankrike, Belgia, Danmark, Finland, Sverige og Norge.

Totalt deltar mellom 15.000 og 16.000 soldater i øvelsen.