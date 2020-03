Cupsmell for Tottenham – utslått av tabelljumbo

Tottenham - Norwich 2-3 etter straffesparkkonkurranse (1-1 e.e.o)

Det måtte straffesparkkonkurranse til for å avgjøre hvem som skulle til kvartfinalen i FA-cupen mellom Tottenham og Norwich.

Etter full tid og ekstraomganger var stillingen 1-1.

Tim Krul reddet straffesparket fra Gedson Fernandes da Tottenham måtte score.

Dermed kunne Norwich juble hele veien til kvartfinalen.

– Man må være disiplinert og akseptere at de har ballen mer enn oss. Vi trodde på planen vår og viste hvor god vi var. Jeg kan ikke garantere at vi vinner FA-cupen eller holder oss i Premier League, men en ting er sikkert: vi skapte herlige minner. Vi var modige og trodde på oss selv, sier Norwich-manager Daniel Farke til Viasat.

Måtte avgjøres på straffer

Det var drøyt ti minutter før slutt at Josip Drmić utlignet for Norwich. Tottenham-keeper Michel Vorm ga en håpløs retur på et skudd som kom rett på ham.

Drmić var raskest på returen og vippet inn 1-1 som sørget for ekstraomganger på Tottenham Hotspur Stadium.

Før det hadde Tottenham-kaptein Jan Vertonghen stanget vertene i ledelsen.

I straffekonkurransen fikk gjestene tre fulltreffere, men både Erik Lamela, Troy Parrott og Gedson Fernandes brente sine straffer.

– Jeg synes vi ikke fortjente å tape. Noen av spillerne mine var virkelig i trøbbel. De gjorde et godt forsøk. Jeg skal ikke si det alle sammen vet. Men jeg må si at Bergwijn ikke burde spille så mange minutter som han gjorde, så han var i trøbbel. Jeg vil kalle ham en helt. Harry Winks var helt død. Han har startet de siste elleve/tolv-kampene og spilt 90 minutter i alle kampene, så det var veldig mange spillere i trøbbel, sier Tottenham-manager José Mourinho i et intervju på Viasat.

Bølget begge veier

Norwich hadde ingen planer om å ligge lavt og forsvare eget bur. Kanarifuglene var flere ganger frempå og testet Tottenham-keeper Michel Vorm.

Sisteskansen hadde kontroll på det meste som kom hans vei, men var ved en anledning, nære ved å kløne det til da han glapp ballen mellom hanskene.

Tottenham slapp heldigvis med skrekken.

Etter 85 minutter fikk Tottenham en eventyrlig mulighet til å avgjøre kampen. Serge Aurier fikk tid til å lade børsa like utenfor Norwichs sekstenmeter.

Men på streken kom en løpende Ben Godfrey og avverget.

– Selv om vi var sliten, så kjempet spillerne så hardt. Vi var det eneste laget som kunne ha vunnet etter 90 minutter, sier Mourinho.