Tirsdag annonserte SAS at selskapet innstiller alle flygninger til Nord-Italia, blant annet Milano, på grunn av smittefaren.

Samtidig kom et fly med mer enn 100 turister fra Milano til Tromsø. Charterflyene går nemlig som vanlig, og italienske turister lar ikke koronaviruset påvirke sine reiseplaner.

– Nei, nei. Vi var ikke bekymret, sier Carlotte Gilione og Thomasso Napoli fra Genova, som er på ferie i Tromsø.

Heller ikke lokalbefolkningen ser ut til å la seg skremme.

– Hva skal man gjøre, liksom? Skal man gå rundt og ha panikk? Det er jo mer skadelig å gå rundt og være redd, sier Siri Therese Lier, daglig leder i den karakteristiske kiosken Raketten Bar og Pølse.

Fraråder reiser til Nord-Italia

Direktøren i Helsedirektoratet reagerer imidlertid på at et charterfly kom fra Milano senest tirsdag.

– Jeg tenker at det var overraskende, men det må håndteres, og det viktigste for meg er at myndighetene i Tromsø er tett på og gjør vurderinger med tanke på hva som dette medfører av ekstra risiko, sier Bjørn Guldvog.

Folkehelseinstituttet råder nordmenn til å unngå reiser til flere regioner i Nord-Italia på grunn av den store spredningen av koronaviruset i disse områdene.

– Formålet med rådet er å redusere faren for at nordmenn smittes og tar med seg viruset hjem til Norge, heter det i reiserådet fra FHI.

Folkehelseinstituttet vurderer hele tiden hvilke tiltak som skal iverksettes, blant annet det å fraråde også tilreisende.

– Nå er ikke det bare enkelt. Vi har ikke full oversikt over tilreisende og hvor de kommer fra, så dette er et kraftig tiltak som hele tiden må veies opp mot den eventuelle effekten det måtte ha, sier overlege Are Berg ved FHI.

I karantene

Totalt er nå 56 personer smittet av koronaviruset i Norge. Svært mange av smittetilfellene i Norge knyttes til reiser til Nord-Italia.

På Landås i Bergen sitter 45 personer i karantene etter en skiferie til Piemonte. Syv av dem har testet positivt, og flere venter fortsatt på svar.

– Jeg venter fortsatt på et prøvesvar. To av oss gjør det. Min kone har fått positivt svar og er smittet, forteller Jørgen Nordahl, som legger til at han er svært fornøyd med oppfølging fra legevakt og smittevern i Bergen kommune.

– Jeg er faktisk ikke bekymret i det hele tatt, sier han.