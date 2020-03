Dette melder flere italienske medier onsdag.

Dette kommer etter at antall positive tilfeller i Italia steg til over 3000, inkludert 107 dødsfall. For øyeblikket er det 2706 som lider av sykdommen, skriver Footballitalia.

Det er også ventet at det vil få konsekvenser for andre utendørs arrangementer.

Det er et nytt regjeringsdekret som har avgjort at alle sportsbegivenheter i Italia bare skal spilles bak lukkede dører frem til 3.april.

Italienske Gazetta skriver blant annet følgende:

«Sportsbegivenheter og konkurranser av alle slag og fagområder, avholdt på alle steder, både offentlig og privat, er også suspendert».

Dekretet sier også at klubber er ansvarlige for å foreta regelmessige kontroller for å sikre at ingen av deres idrettsutøvere eller ansatte har viruset.

Skoler og universiteter har vært stengt i hele landet til minst 15. mars. Dette kan også utvides.

Italia er episenteret for Europas koronavirusutbrudd. AP melder at den italienske regjeringen utstedte et nytt dekret onsdag kveld, med tiltak som de håper vil bidra til å hindre spredningen av viruset.

Footballitalia sier at det nesten er sikkert at Serie A vil gjenoppta der den slapp. Da vil de seks utsatte kampene fra uke 26 bli spilt istedenfor kampene som er satt opp i uke 27.