Mirandés - Real Sociedad 0-1 (1-3 sammenlagt)

Martin Ødegaard og Real Sociedad har tatt seg til Copa del Rey-finale etter at Segunda División-laget Mirandés ble slått 1-0 borte på Estadio Municipal de Anduva onsdag.

Real Sociedad hadde en 2-1-ledelse fra det første oppgjøret, der Ødegaard avgjorde.

Nordmannen, som ble byttet ut på overtid, var ikke like toneangivende i returkampen.

Scoringen til Real Sociedad kom kort tid før pause da baskerne fikk straffespark etter at Mickaël Malsa hadde armen på et innlegg. Mikel Oyarzabal var sikker fra elleve meter.

Adnan Januzaj hadde et skudd i tverrligger like etter pause. Mirandés presset på for en utligning mot slutten av oppgjøret, men Real Sociedad holdt unna.

Innbytteren Alexander Isak lobbet inn en ball for Real Sociedad på overtid, men scoringen til svensken ble annullert for offside.

I finalen venter enten erkerival Athletic eller Granada, som møtes torsdag. Athletic var det første oppgjøret 1-0 hjemme.

La Real har vunnet den spanske cupen kun to ganger tidligere. Forrige gang var i 1986/87-sesongen. Den forrige finalen var sesongen etter, men det endte med tap. Totalt har baskerne tapt fem Copa del Rey-finaler.

Real Sociedad har en imponerende sesong. I La Liga er de nummer seks med kun to poeng opp til Getafe på den siste Champions League-plassen.

Barcelona er motstander for Real Sociedad borte på Camp Nou lørdag.