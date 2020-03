Skuffet over Solskjær: – Det var råttent gjort

Hun reagerer sterkt på Solskjærs uttalelse om at klubben valgte å stole på Sarr.

– Jeg følte at jeg måtte ta støyten da han gikk ut i mediene og sa det. Jeg følte at det var en ekstra byrde som ble lagt på meg. Det var råttent gjort av han, sier Visnes.

KAPTEIN: Babacar Sarr var Moldes kaptein i bortekampen mot Haugesund 18. mars. Få dager senere tok statsadvokaten ut tiltale. Foto: Jan Kåre Ness / NTB Scanpix

TV 2 har gjort flere forsøk på å konfrontere Ole Gunnar Solskjær med kritikken fra Visnes.

Han har ikke besvart våre henvendelser.

Nylig ble han imidlertid konfrontert med Sarr-saken av en britisk journalist. På en pressekonferanse sa han følgende:

– Dette er en sak som går gjennom det norske rettssystemet. Vi må respektere rettsprosessen der. Du vil ikke at noen skal havne i en sånn situasjon – det er ikke trivelig for noen. Det er svaret mitt.

Valgte å flytte

Da Visnes anmeldte Sarr, hadde hun jobb, leilighet og et nettverk i Molde. Etter noen måneder sa hun opp leiligheten og flyttet hjem til faren sin. Hun følte seg ikke lenger velkommen i byen.

– Molde er en fotballby. Å stå igjen som den som «stjeler» en av de beste spillerne, var ganske tungt. Jeg følte at mange støttet han, sier Visnes.

Hun opplever at Sarr fikk støtte av klubben. Selv, sier hun, har hun aldri følt seg ivaretatt av dem.

– Det føltes som at han ble beskyttet, støttet og hedret. Jeg skulle ønske klubben kunne forholdt seg nøytrale og sagt noe sånt som at «vi avstår fra denne typen handlinger, og så får vi se hva som skjer i rettssaken», sier hun og viser til uttalelsen om at klubben har «valgt å stole på spilleren».

Molde FK: – Stor medfølelse

TV 2 har sendt flere spørsmål til Molde Fotballklubb. De har bestemt seg for ikke å stille til intervju, men i en e-post skriver klubben følgende:

«Dette er en alvorlig og krevende sak, og vi har stor medfølelse for den fornærmede. Da Molde FK tok beslutningen om ikke å suspendere spilleren, skjedde det ut fra hvordan man vurderte saken den gangen, med særlig vekt på at spilleren ikke var dømt for noe straffbart. Vi har forståelse for at det er ulike meninger om dette».

STILLER IKKE: Administrerende direktør Ole Erik Stavrum i Molde FK vil ikke stille til intervju med TV 2, men har valgt å svare skriftlig på våre spørsmål. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

«Det er viktig å presisere at selve hendelsen ikke har noe med MFKs arbeidsgiveransvar å gjøre. Den videre rettsbehandlingen er en sak mellom fornærmede og spilleren. MFK er ikke part i saken. Dersom personen har gjort noe straffbart, er det svært alvorlig og skuffende og et klart brudd på klubbens verdier».

Reiste til Russland

En måned før ankesaken skulle opp for lagmannsretten, ble Sarr fristilt fra kontrakten sin med Molde.

Fotballkarrieren fortsatte i den russiske toppdivisjonen, før han dro videre til Damac FC i Saudi Arabia. I midten av januar ble han fristilt fra klubben, og i dag er han klubbløs.

Verken Russland eller Saudi-Arabia har utleveringsavtale med norske myndigheter.

TV 2 har gjentatte ganger forsøkt å få Sarr i tale, uten hell. Ifølge hans forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen, møtte ikke Sarr i retten fordi han ikke var lovlig stevnet. Det har retten senere avvist, men avgjørelsen skal ankes til Høyesterett.

FRISTILT: Babacar Sarr ble i januar fristilt fra sin kontrakt med saudiarabiske Damac FC. Norske myndigheter vet ikke sikkert hvor han befinner seg i dag. Foto: Damac FC / Twitter

I dag er Sarr etterlyst over hele verden. Statsadvokaten mener at han unndrar seg rettergangen i Norge.

– Sett i ettertid, var det feil av dere ikke å pågripe ham før han dro ut av landet?

– Sett i ettertid burde vi kanskje ha gjort det, men vi mente at vi gjorde en riktig vurdering der og da. Man skal få mulighet til selv å møte opp før vi fengsler en tiltalt, sier aktor Ingvild Thorn Nordheim.

FORSVARER: Mette Yvonne Larsen. Foto: NTB scanpix

Sier ikke hvor Sarr er

Om Sarr vil komme til å møte til en ankesak, har ikke hans forsvarer noe svar på.

– Saken er ikke berammet, og jeg vet ikke når den skal opp. Det har vi derfor ikke drøftet, sier Larsen.

Hun sier hun ikke har for vane å opplyse hvor klientene hennes befinner seg, og at hun heller ikke vil gjøre det i denne saken.

– Hvilken kommunikasjon har du med Sarr?

– Det har jeg ingen kommentar til. Jeg har kontakt med ham, men jeg vil ikke utdype hvilken kontakt det er, sier hun.

– Hvordan ser han på at han er etterlyst av Interpol?

– Han synes det er en belastning at kan være frifunnet og samtidig være etterlyst av Interpol. Det er veldig rart, mener hun.

Sarr er i tillegg under etterforskning for en voldtekt som skal ha funnet sted i Sogndal i 2014. Nylig ble han også tiltalt for en voldtekt i Oslo, men den saken ble henlagt på grunn av en intern feil hos politiet. Også i disse sakene nekter Sarr straffskyld.