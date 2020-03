Det opplyste Folkehelseinstituttet på en pressekonferanse klokken 18.

Ingen av dem som er smittet, er alvorlig syke eller innlagt på sykehus, opplyser FHI. Personene er hjemmeisolert og følges opp av lokalt helsevesen.

– De smittede er spredt over større deler av landet, sier overlege Are Berg til TV 2.

– Er det noe nytt i forhold til hvordan disse personene har blitt smittet?

– Av de 23 nye er 20 smittet ved reise selv til Nord-Italia. Én er smittet ved reise til Hongkong, én er smittet ved reise til Iran, mens én av de er smittet ved å være i nærkontakt til en reisende.

– Kan man si at situasjonen eskalerer nå?

– Det er naturlig å se det sånn, men dette vil også gjenspeile i hvilken grad vi tester. Det er fortsatt sånn at vi har reisende tilbake fra vinterferie i Nord-Italia som må svare for en veldig stor del av tilfellene vi har. Så at det er en spesielt galopperende situasjon ser vi ingen grunn til å kalle det, sier Berg.

Ingen av de smittede har tilknytning til Ullevål sykehus eller har vært innlagt der.

Geografisk er de smittede fordelt slik:

Agder: 3

Oslo: 11

Rogaland: 3

Troms og Finnmark: 2

Trøndelag: 1

Vestland: 17

Viken: 9

For ti av tilfellene kan FHI foreløpig ikke gå ut med informasjon om geografisk tilhørighet av personvernhensyn og fordi det jobbes med informasjon lokalt.

Tidligere onsdag skrev Stavanger Aftenblad at en person i Klepp kommune har testet positivt for koronavirus.

Testresultatet kom onsdag ettermiddag. Ytterligere to personer skal testes for koronavirus torsdag. De to er i samme familie og var i det samme reisefølget som personen som har avlagt positiv prøve.

FHI har foreløpig ingen anbefaling om å avlyse større arrangementer.

(©NTB/TV 2)