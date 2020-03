– Hadde ikke politiet dukket opp, ville hjelpearbeiderne ha blitt lynsjet på stedet!

De er harde i blikket og flesteparten patter intenst på sigaretter. Stemningen er nervøs, idet landsbyen Morias' borgervern samles til innsats.

De har tatt oppstilling på et sted der to trange gater møtes og husveggene på begge sider gjør det umulig for dem de stopper å stikke av.

Her skal alle kontrolleres, både de som drar inn og ut av landsbyen deres. Slik har de holdt på hver kveld i over en måned, og slik regner de med at det vil fortsette.

– I går måtte vi ha doble vakter. Menn fra nabolandsbyen kom og bisto oss fordi situasjonen var så spent. Vi fryktet det verste, men heldigvis skjedde det ikke noe, sier Anestis Xatzispyros til TV2.

Frustrasjon og kriminalitet

Grunnen til at innbyggerne på Lesvos nå har tatt loven i egne hender er flyktningsituasjonen. De siste fem årene har titusenvis av migranter fra den tredje verden ankommet øya, og fortsatt er nesten 30.000 internert i såkalt midlertidige leirer. Det utgjør nesten en tredel av det ordinære folketallet på Lesvos.

Landsbyen Moria ligger rett ved den største av leirene, som opprinnelig var bygget for 2000 personer. I dag bor det nesten 10 ganger så mange der under svært krevende forhold.

Enkelte av migrantene har ventet flere år på at asylsøknadene deres skal behandles. Det har skapt både frustrasjon og sinne, samt mye kriminalitet, forteller Xatzispyros.

– Det er ikke nok politifolk på øya. Hvor kan vi henvende oss? De raner folk, tenner på hus og stjeler husdyr.

Invitert på patrulje

Anestis er vennlig og imøtekommende og mener det er viktig at verden får vite hvor prekær situasjonen er på Lesvos. Han overtaler resten av gruppen til å akseptere at vi blir med dem noen timer på kveldens vaktskift.

Det er ikke hverdagskost. Flesteparten er dypt mistenksomme overfor journalister. Noen mistenker at mediene står i ledtog med de forhatte hjelpeorganisasjonene.

Det er nemlig ikke bare flyktninger de holder utkikk etter i Moria.

EFFEKTIVT: Borgervern er et effektivt tiltak mot flyktninger som kommer til Lesvos, sier Anestis Xatzispyros. Egne grupper av menn bevokter nå strendene, slik at gummibåtene ikke får lagt til. Foto: Aage Aune, TV2.

– Hjelpeorganisasjoner er bannlyst her. Vi skader aldri flyktningene. Vi jager dem bare vennlig avgårde. Vi er mye mer interessert i å jage hjelpearbeidere. Det er de som er skyld i alle problemene her, sier Xatzispyros.

Provosert av videofilming

Mange fastboende mener de utenlandske hjelperne bidrar til at flyktningstrømmen fra Tyrkia fortsetter.

Denne uka evakuerte flere hjelpeorganisasjoner sine medarbeidere fra Lesvos, etter at høyreekstremister gikk til angrep på utenlandske frivillige.