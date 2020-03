Skistad-duellene frustrerte komet

Det har vært en tung sesong for Kristine Stavås Skistad, men det norske sprinthåpet leverte karrierebeste med en fjerdeplass i verdenscupsprinten hjemme på Konnerud.

– Hun gjorde alt riktig da hun kom i heat og gikk kvinne mot kvinne. Hun tok teten, tok styringen og fikk det dit hun ville. Det holdt nesten helt inn, men det er en klar utfordring å holde utholdenheten mot slutten, men det er nært at det også gikk helt inn, sier landslagstrener Geir Endre Rogn til TV 2.

I kvartfinalen, semifinalen og finalen var Stavås Skistad klart raskest ut fra start og tok kommando. Linn Svahn, svenskenes nye yndling og lederen av sprintcupen, gikk semifinale og finale mot Stavås Skistad.

– Hun er kjempedyktig. Hun er utrolig rask i starten. Det er frustrerende, for jeg synes ikke selv at jeg er treg i starten, men hun er enda raskere. Det er veldig imponerende, sier Svahn til TV 2.

Stavås Skistad virket å ha full kontroll i semifinalen, men på oppløpet snek Svahn snek seg forbi og var én skostørrelse foran Skistad i mål. I finalen røk trolig pallplassen da Nadine Fähndrich satte fart i bakken.

– Hun er utrolig sterk. Fortsetter hun i den takten, kommer hun også til å stå på pallen, sier den triumferende svensken Jonna Sundling til TV 2.

Treneren: – Det finnes ingen grenser

Stavås Skistad lot seg irritere litt over at hun måtte se to svensker havne på pallen hjemme på Konnerud, men hun henter også motivasjon fra å bli slått.

– Jeg kommer til å være mye mer skjerpet inn mot en ny sesong. Jeg skal huske dette, sier Stavås Skistad til TV 2.

Landslagstrener Geir Endre Rogn mener onsdagens opptur er verdifull.

– Det betyr masse for fremtiden når det gjelder å få troen med inn i forberedelsene til en ny sesong.

– Det finnes ingen grenser. Hun har størst potensial av samtlige, men hun er samtidig avhengig av å gjøre mye for å få det ut. Selv om det er potensial der, kan hun ikke ha en lurvete treningssesong som det ble for så vidt ble i perioder før denne sesongen, sier Rogn.

Landslagstreneren mener det er avgjørende for Stavås Skistad å få trent godt gjennom våren, sommeren og høsten.

– Forrige sesong var det litt for mye trøbbel, spesielt i første del av treningssommeren. Da er det vanskelig å få en stabil og god form gjennom vinteren, mener Rogn.

– Det kan bli en veldig morsom duell

Stavås Skistad var langt nede etter at hun røk ut allerede i kvartfinalen i helgens U23-VM i Oberwiesenthal. Hun karakteriserte vinteren som «søppel», og hun antydet at sesongen var over, men hun ble tatt ut til verdenscupsprinten hjemme på Konnerud.