Onsdag la EU-kommisjonen fram en plan i seks deler, for umiddelbart å avhjelpe krisen etter at Tyrkia har åpnet grensen til EU-landet Hellas.

– Vi er selvsagt innstilt på å bidra med personell og utstyr, sier justisminister Monica Mæland(H) på vei inn til krisemøte i EU.

Landet får syv milliarder kroner for å ta seg av flyktninger og migranter , i tillegg til en vaktstyrke fra grensebyrået Frontex og personell til å behandle asylsøknader.

Norge er medlem av Schengen-samarbeidet og derfor ble den norske justisministeren invitert til møtet.

– Hjelper med identifisering

EUs grensebyrå har bedt om personell for å registrere og identifisere flyktninger og migranter. Norge skal sende et ukjent antall personer for å delta i dette arbeidet.

– Så har Hellas bedt om utstyr og vi har fra vår side bestemt at vi skal delta med telt, senger og madrasser. Det aller viktigste nå i tillegg til å hjelpe Hellas, er å sikre vår ytre grense, sa Mæland på vei inntil møtet.

Norge bidro sist uke med 350 millioner kroner gjennom EØS-midler, for å hjelpe Hellas. Utover det har Norge ingen planer om å bidra økonomisk. Det samme gjelder mottak av flere flyktninger og asylsøkere fra Hellas.