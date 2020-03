Jensen scoret på innlegg fra Kristine Minde i tredje tilleggsminutt.



Hun satte bredsiden til det gode innlegget fra dødlinja på venstre side og traff ballen på volley så den forsvant inn i hjørnet. Det gjorde hun rett etter at danske Janni Thomsen hadde misbrukt en stor mulighet til å avgjøre.

Det ble gjort mange bytter i begge lag den siste halvtimen, og to av Norges innbyttere sto for vinnermålet.

Kampen åpnet med to scoringer før det var spilt et kvarter. Først ute var danskene, som kontret lynhurtig etter å ha reddet på streken etter et norsk hjørnespark. Lagets store stjerne Pernille Harder kom gjennom på kant og viste styrke da hun holdt Maria Thorisdottir og Anja Sønstevold fra livet og skjøt forbi Cecilie Fiskerstrand.

Presset til selvmål

Den danske ledelsen varte i seks minutter. Elise Thorsnes, som er tilbake etter sitt opphold i australsk fotball, presset Vålerenga-stopper Stine Balisager Pedersen til å nikke i eget mål på Ingrid Moe Wolds fine innlegg fra høyre.



Caroline Graham Hansen fikk en kjenning i låret under oppvarming og ble tatt ut av startoppstillingen i Parchal. Inn på topp kom Amalie Eikeland.

Seieren betyr at Norge møter Sverige eller Tyskland i semifinale lørdag.

