I tillegg er han dømt til å betale 200.000 kroner i oppreisning til hver av de to etterlatte.

Den nå domfelte mannen og avdøde Veronika er begge tsjekkiske, men de møttes i Norge i 2012.

– Vi møttes på kafeen der hun senere begynte å jobbe, forklarte tiltalte i retten.

Paret fikk i januar 2014 en datter sammen. Senere samme år skulle tiltalte sone en dom i et tsjekkisk fengsel.

Mens tiltalte sonet, oppstod det en krangel mellom ham og Veronika. Han mener blant annet at hun solgte eiendommene hans uten hans samtykke.

På et tidspunkt ble det slutt mellom dem. Tiltalte var lite fornøyd med at han ikke fikk se datteren oftere etter at han ble løslatt i 2017, noe som skapte konflikt mellom de to.

– Fikk panikk

Omkring klokken 19.10 søndag 1. juli i 2018 på Tiffani Café på Frogner i Oslo oppsøkte 53-åringen sin eks-kjæreste. Veronika hadde akkurat fått jobb på kafeen og var på opplæring.

Få dager i forveien hadde tiltalte selv flyttet tilbake til Norge for å jobbe. Kort tid før drapet ble han oppringt av en kamerat som forklarte at Veronika befant seg på Tiffani Café.

Tiltalte har forklart at han fikk panikk og bestemte seg for å oppsøke Veronika. Han tok med seg to kniver og dro innom en annen bar der han drakk både whiskey og øl.

– Så gikk jeg inn i baren. Jeg husker at jeg spurte henne om datteren vår og om pengene. Så husker jeg ikke noe mer, før det plutselig var blod på hele meg, forklarte han i retten.

Hastet til sykehus

Med en rekke vitner på stedet gikk han til angrep på 27-åringen med to store kokkekniver bak bardisken. Hun ble påført totalt 17 stikk.

Gjestene på kafeen forsøkte å forhindre det hele ved å slå gjerningsmannen med stoler. De fikk omsider kontroll på ham, og politiet kom til stedet bare fire minutter senere.

Veronika ble hastet til sykehus, men livet stod ikke til å redde. Etter åtte dager ble hun erklært død.

Ifølge tiltalte har han aldri hatt noen tanker om å drepe eks-kjæresten. Han sier han angrer dypt på det han har gjort.