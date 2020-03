– Vi har hørt via omveier at kanskje noen som er satt i karantene har vært ute og gått der det er mange andre mennesker som ferdes. Vi ber alle som er i karantene om å unngå å gå steder hvor det er andre mennesker og følge rådene de har fått, sier legevaktsjef Dagrun Waag Linchausen til TV 2.

Hun ber de det gjelder om å holde seg hjemme.

– Ikke gå i butikken, ikke gå i selskap, ikke gå på treningssenter, ikke gå på jobb, ikke gå på steder der mange mennesker er samlet. Ikke ta offentlig transport, ikke ta Bybanen, men man kan gå seg en tur. Du kan gå på tur, men du må gå alene eller sammen med noen av de andre som også er i karantene i samme husstand. Hold avstand til andre, sier Linchausen.

Tolv smittet i Vestland

Det var Bergens Tidende som først omtalte saken. Ti personer er bekreftet smittet av korona i Bergen, og to er smittet i Øygarden kommune.

Brita Øygard, etatsdirektør for helsetjenester i Bergen, opplyser til TV 2 at det sitter omkring 100 personer i karantene i Bergen onsdag. Tallet endrer seg fortløpende.

Folkehelseinstituttet skiller mellom karantene og isolasjon. Hjemmekarantene er aktuelt for folk som ikke har symptomer på covid-19, men som har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle. Denne gruppen kan forlate hjemmet, men må unngå nærkontakt med andre. Man skal ikke gå på jobb eller ta offentlig transport.

Hjemmeisolering gjelder for folk som har mistenkt eller bekreftet smitte og de som bor i samme husstand. Hjemmeisolering betyr at man skal holde seg hjemme og ikke gå i butikken eller lignende.

Ser ut til å smitte lett

Linchausen forklarer at folk som har hatt nærkontakt med en som er smittet, kan være smittet selv om man bare har svake symptomer. I en slik situasjon i starten av sykdommen kan man smitte andre.

– Hvor smittsomt er viruset?

– Det er et virus vi har lite kjennskap til, men det vi ser i Norge er at det smitter ganske lett. Vi ser også at FHI har kommet med strengere anbefalinger i dag enn man hadde tidligere, blant annet at tometersgrensen er bedre å forholde seg til enn énmetersgrensen, sier Linchausen.