Kong Harald (83) og dronning Sonja (82) besøkte onsdag oldtidsbyen Petra i Jordan. I sammenheng med besøket besvarte kongeparet også spørsmål vedrørende koronaviruset.

Ikke redde

Er kongeparet redd for å bli smittet?

– Nei, ikke umiddelbart nei, sier kong Harald.

I forkant av reisen ble det spekulert i om reisen i det hele tatt ville bli en realitet, siden viruset stadig sprer seg.

Kongeparet sier de forholder seg til reiserådene som blir gitt, og at de følger forholdsreglene som er.

– Vi er her. Det har ikke fått noen følger for vår reise. Vi prøver å følge de sanitære reglene hva gjelder hygiene. Såvidt jeg vet er det kun et par smittetilfeller her i Jordan, og de skal vi ikke møte, tror jeg, sier kongen.

Med på reisen til Jordan er også utenriksminister Ine Eriksen Søreide og næringsminister Iselin Nybø.

– Statsbesøket vil styrke vårt gode forhold til Jordan. Jordanske myndigheter setter stor pris på at kongeparets første offisielle besøk til Midtøsten går til Jordan, sier Eriksen Søreide til NTB.

Reis som vanlig

Fredag forrige uke kom helseminister Bent Høye (H) med en klar oppfordring til korona-bekymrede nordmenn.

– Verden må ikke stoppe opp. Det er viktig at vi reiser og at det meste går som normalt, sa Høie til TV 2.

Helseministeren sier det er viktig å følge reiserådene til utenriksdepartementet og at folk tar de forholdsreglene som trengs.