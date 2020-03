Se taklingen øverst og hvordan brødrenes mor reagerte

Stjernens Sander Rønnild ante fred og ingen fare da storebror Martin - som spiller for Storhamar - plutselig kom etter pucken i voldsom fart bakfra i søndagens kamp.

Lillebror fikk slått pusten ut av seg, mens storebror fikk matchstraff. Nå har han i tillegg fått fem kampers utestengelse av doms og sanksjonsutvalget:

«Rønnild anses for å ha god oversikt i situasjonen og når han velger å fullføre taklingen må han også bære ansvaret for utførelsen. Det vurderes som skjerpende at spiller tidligere har straff for farlig spill. Denne type taklinger utsetter motspiller for stor skaderisiko, og er uønsket i ishockey», heter det i dommen.

Martin Rønnild blir da ikke spilleklar før ut i sluttspillet. Siste serierunde er til helgen.

Han fikk litt dårlig samvittighet etter at han hadde taklet lillebroren.

– Det var ingen god følelse. Og det som gjorde det ekstra ille, var at jeg hørte at han gispet etter luft. Jeg ble redd for ham, sa Martin Rønnild til TV 2 mandag.