– Han har mistet fremtidshåpet

Amir (10) sitter foran teltet i flyktningleiren og pirker på fingrene sine. Neglene har han bitt så langt ned som mulig. Og litt lengre.

– Se på fingertuppene, sier faren Ali Rahemi, og legger hånden beskyttende over sønnens.

– Han river og biter av huden. Det blir sår av det, fortsetter han.

Forsøkte å ta livet sitt

Amir tusler seg en liten tur rundt det vesle teltet, som har vært familiens hjem siden de kom til Lesvos sent i fjor høst. Men han går aldri langt avgårde.

– Han har blitt en engstelig gutt, sier faren.

PÅ FLUKT: Amir (10) og faren Ali Rahemi i Moria flyktningleir. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Faren følger nøye med når sønnen går forbi den stinkende raden med bærbare toalett, som står like ved teltet.

Det var der inne Amir forsøkte å ta livet sitt den første gangen. Heldigvis klarte faren å redde ham i tide både ved dette forsøket – og det neste.

– Jeg hadde aldri trodd at han skulle forsøke å ta selvmord. Aldri, sier Rahemi.

Faren er ikke i tvil om hva som er årsaken til sønnens gjentatte selvmordsforsøk.

– Han hadde aldri problemer før vi kom hit. Men forholdene her i Moria er forferdelige. Ikke engang dyr kan leve slik, sier han og peker utover den enorme leiren, der søppelet flyter mellom de skrøpelige teltene.

Det er ikke elektrisitet i denne delen av leiren, og det er svært begrenset tilgang til dusj og toalett.

Gledet seg til tryggheten i Europa

Rahemi sier familien flyktet fra Afghanistan første gang for flere år siden, etter at broren hans ble drept i et Taliban-angrep hjemme i den urolige Helmand-provinsen. Rahemi viser frem bilder av den omkomne broren.

– Jeg ble også skadet i angrepet. Det ble umulig for oss å bli værende, så vi flyktet til Iran. Men nå blir afghanere kastet ut av Iran, så vi måtte flykte videre, sier han, før han igjen fokuserer på sønnen:

– Amir gledet seg til å komme til Europa. Han hadde hørt at det var trygt her og at han ville få utdanning, at han kunne bli til noe. Men så kom vi hit og så forholdene i leiren. Etter hvert mistet han fremtidshåpet, sier Rahemi.

Tiåringen kommer bort og setter seg ned ved faren. Han innrømmer at han er redd hele tiden. Det er ofte slåsskamper i leiren, særlig på nettene.

– De single mennene drikker og begynner å slåss. Om natten er jeg bekymret for at noen plutselig kommer inn i teltet og banker meg opp. Jeg klarer ikke å tenke på annet, sier Amir stille.

Faren strekker ut hendene og viser hvordan han pleier å vugge sønnen for og trøste.