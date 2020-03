150 av Lufthansas flåte på 770 fly vil tas ut av drift, skriver nyhetsbyrået.

– Vi justerer planene våre dynamisk for å gjenspeile omstendighetene, sa en talsmann for Lufthansa.

I forrige uke parkerte selskapet 23 fly som brukes til langdistanseflyvninger.

Tirsdag advarte ledere for flere europeiske flyselskaper om at situasjonen vil bli verre for luftfartindustrien. Likevel spår de at reiseetterspørselen vil stabilisere seg over de neste ukene.

Tirsdag varslet SAS om at de nå reduserer antall flyavganger på grunn av koronaviruset.

Virusutbruddet har ført til at globale tiltak er innført for å hindre spredning av smitte, og etterspørselen etter flyreiser gått ned.



SAS har allerede kansellert flyvninger til og fra fastlands-Kina. Fra og med 5. mars vil selskapet også kansellere flyvninger til Hongkong.

Dermed ser selskapet seg nødt til å kutte kostnader blant annet på drivstoff, flyplassavgifter og andre avgifter. De oppgir også at de vil kutte i administrasjons- og personalkostnader, innfører ansettelsesstopp og bremser ned ikke-kritiske prosjekter, markedsføring og kampanjer.