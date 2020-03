Niklas Baarli var på ferietur i Filippinene med tidligere P3-kollega Ronny Brede Aase, da det skjedde en stygg ulykke ute i båt.

Ulykken førte til luftambulanse og sykehusopphold i Manila, og fra sykesengen delte Baarli en oppdatering på sin egen Instagram-profil mandag ettermiddag.

– Det viser seg at jeg har et kjempebrudd i ryggen, et stort kompresjonsbrudd, forteller han på Instagram.

Får komme hjem

Det som lenge var usikkert var bruddets alvorlighetsgrad og hvorvidt 30-åringen fikk komme hjem til Norge eller måtte bli igjen i Asia for å operere.

Baarli som hyppig har delt sykehusforløpet på sin egen Instagram-profil, kunne tidligere i dag endelig oppdatere følgerne sine på gode nyheter.

VENTETID: 30-åringen ble fraktet til sykehus i Manila tidligere denne uken. Foto: Skjermdump Instagram Niklas Baarli

– Nå er det bestemt at jeg skal komme hjem. Jeg blir hentet av en norsk sykepleier som skal fly med meg hjem lørdag, forteller han på Instagram.

Forloveden Benjamin Silseth er glad for å endelig få kjæresten hjem.

– Det tok litt tid og var litt styr, men nå kommer han seg hvertfall hjem og det er ganske deilig, sier han til God kveld Norge.

Risikerer å bli lam

Før det ble klart at Baarli fikk komme hjem til Norge, kunne han imidlertid dele en skremmende beskjed tirsdag.

– Da har altså en litt kjedelig nyhet kommet fra undersøkelsene. Det viser seg å være et ustabilt brudd, som rett og slett kan føre til at jeg blir lam.

Baarli som skal gifte seg med forloveden Benjamin Silseth sier videre:

– Også kan det jo hende da, at jeg likevel kan danse brudevals i mitt eget bryllup, sier han på Instagram.

USTABILT BRUDD: Her deler han røntgenbilde av det som viste seg å være brudd i ryggen. Foto: Skjermdump Instagram Niklas Baarli

En bekymret forlovede synes det er helt absurd å forholde seg til spørsmålet om akkurat det.

– Det er jo helt absurd å tenke på, men plutselig blir jo det et spørsmål. Får håpe det ikke er noe vi må forholde oss til. Det har vært en fare for at han kan bli lam, men det er ikke så stor risiko for det akkurat nå, forteller han til God kveld Norge.

Koronakarantene

Da Baarli trengte legehjelp etter ulykken ble han først nektet adgang på sykehus i Bangkok grunnet koronafrykt.

Når han søndag ankommer Norge med fly er det enda usikkert om han må rett i koronakarantene eller ikke.

– Det blir spennende å se, kanskje jeg må i karantene før operasjonen, sier Baarli på Instagram.

Så langt er det ikke iverksatt tiltak mot koronasmitte på norske flyplasser.