På lørdag er det premiere på «Kompani Laurtizen», der 14 kjendiser har takket ja til å gå gjennom tøffe prøvelser i kampen om å bli fallskjermjeger.

– Jeg har veldig troen på Kristian (Ødegård) og Dag Otto (Laurtizen). Jeg har vært med dem på tur før, og det blir alltid bra. Jeg syns også at dette konseptet unektelig hørtes veldig gøy ut, sier Henrik Thodesen til TV 2.

Toalettproblemer

Thodesen har podkasten «Bagateller», hvor han og venninnen Jannecke Weeden snakker om hvor mye som irriterer dem av hverdagslige problemer.

Han innrømmer at å være en personer som lett irriterer seg over småting, ikke er et fantastisk utgangspunkt når man skal flytte inn på leir med mange andre kjendiser.

Alt tatt i betraktning, er han likevel positivt overrasket over hvor lite som irriterte ham på militærleiren. Han forteller at de andre deltakerne var fenomenale, og at samholdet dem i mellom ble helt spesielt.

– Det var ikke de andre deltakerne som var mest irriterende. Det var lite som var irriterende under innspillingen, men mye som var tungt og forferdelig. Det var ikke småting, men store ting man enten ble veldig glad for eller lei seg for.

39-åringen legger ikke skjul på at særlig én ting skapte stor misnøye de første dagene; at man ikke kunne tisse når man ville.

– Det gikk over til å bli kjempefrustrerende. Det er frihetsberøvelse, det vet jeg ikke om kan kalles ikke «irriterende». Det var grusomt å oppleve, sier han, og fortsetter:

FALLSKJERMJEGER: Henrik Thodesen imponerer i flere øvelser i «Kompani Laurtizen», deriblant IQ-testen. Foto: Arne Rovick/TV 2

– Jeg fikk opp til flere ganger kjeft for å spørre om å gå på do. En gang fikk jeg kjeft fordi jeg gikk på do feil sted. En annen gang skrev befalen det ned i en bok, der han sa at det var andre gang jeg gjorde feil, at jeg drev og tisset. Da tenkte jeg «Hvilket sinnssykt menneske er du? Du er voksen! Du skriver ned at andre går på do? Det er ikke meg som har et problem!»

Se videoen øverst i saken.

Bekymringer

Det er Dag Otto Laurtizen (63) og Kristian Ødegård (45) som leder TV 2-programmet.

De hadde også sine bekymringer før kjendisene ankom militærleiren på Setnesmoen.

– Vi var veldig nervøse, både i planleggingsfasen og den første uka av produksjonen. Vi tenkte at dette kan gå galt. De blir presset inn i en militærleir og tatt fra alt sivilt ... Jeg må innrømme at jeg sov dårlig et par netter, sier Laurtizen, men understreker at han er fornøyd med slik resultatet ble.

I tillegg til Thodesen, deltar også Emil Solli-Tangen (29), Desta Marie Beeder (32), Øyvind «Vinni» Sauvik (44), Abiel Tesfai (31), Henrik Thodesen (39), Marte Bratberg (30), Wanda Mashadi (27), Vita Mashadi (27), Raymond Kvisvik (45), Lasse «Lazz» Jensen (38), Håvard Lilleheie (47), Benedicte «Izabell» Ekland (29), Lise Karlsnes (40) og Siri Kristiansen (41).