– Jeg har en oppfordring til alle folk i Venstre: Vær så snill la valgkomiteen gjøre jobben sin, la oss bidra til å skape samhold og felleskap i partiet og ikke vær anonyme kilder i pressen, sier Raja til TV 2.

Oppfordringen kommer etter at Ola Elvestuens intervju med TV 2 slo ned som en bombe i Venstre og det politiske miljøet.

– Trine har nok først og fremst lyttet til seg selv, for å sikre egen posisjon, sa Venstre-nestlederen til TV 2.

Skei Grande vraket i januar sin mangeårige nestleder Ola Elvestuen som statsråd, og tok inn Sveinung Rotevatn og Abid Raja.

En presset Skei Grande har ikke ønsket å stille til intervju. På vei ut av et møte i Stortinget onsdag, hadde hun følgende svar på alle spørsmål:

– Nå skal valgkomiteen få lov til å gjøre jobben sin.

– Løsningen er et lederskifte

Flere var svært fornøyde med endringene og mente Skei Grande lyttet til grasrota, men internt i partiet har det boblet et sinne hos flere. Spesielt i Oslo Venstre, som er både Skei Grande og Elvestuens fylkeslag, har reaksjonene vært sterke.

– Jeg er enig i at det var en uryddig prosess rundt Ola Elvestuen. Mitt hovedanliggende er likevel at kravet om fornyelse i Venstre hele tiden først og fremst har dreid seg om leder, Trine Skei Grande. Løsningen på det er ikke å bytte ut alle andre. Løsningen er et lederskifte, sier Oslo Venstre-topp Marit Vea til TV 2.

Forstått ønske om Rotevatn

Flere i valgkomiteen, blant annet Unge Venstre-leder Sondre Hansmark og Astrid Hårstad Knutsen fra Venstrekvinnelaget, hadde med seg ønsker om å gjøre Rotevatn til ny leder da de startet arbeidet.

– Vi står fast ved anbefalingen vi har gitt til valgkomiteen. Der har vi satt Sveinung Rotevatn på topp, sier Ane Breivik, nestleder i Unge Venstre, til VG onsdag.

Lederen av valgkomiteen, Per Thorbjørnsen, vil ikke kommentere prosessen. Valgkomiteen møtes i dag på Gardermoen, og skal etter planen legge frem en innstilling fredag.