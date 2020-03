Silja (51) fra Oslo har satt seg selv i hjemmekarantene – frykter å dø av viruset

Silja Vestre er én av nesten halvannen millioner nordmenn som er i risikogruppen for vanlig influensa, og derfor også for koronaviruset.

– Jeg vil ikke tenke på hva som skjer om jeg blir smittet, forteller hun til God morgen Norge.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Er sårbar

I 2017 gikk Vestre gjennom en benmargstransplantasjon på grunn av leukemi. Det nye immunforsvaret hennes angrep lungene slik at hun nå har veldig sårbare lunger og redusert lungekapasitet.

Denne sykdommen er bare én av mange sykdommer som er i risikogruppen i Norge.

MANGE ER SÅRBARE: Line Vold (FHI) forteller at en og en halv million nordmenn kan være sårbare mot det nye Koronaviruset. Foto: NTB Scanpix

Line Vold, avdelingsdirektør for smittevern og beredskap i Folkehelseinstituttet, forteller at rett over en femtedel av den norske befolkningen er i risikogruppen for vanlig influensa i Norge.

Mange av disse er eldre over 65 år, og folk med kroniske sykdommer. Flere er også i risikogruppen for koronaviruset.

– Vi regner med at de som er i den sårbare gruppen for koronaviruset er i stor grad overlappende med de som er sårbare for influensa, forteller Vold og fortsetter:

– Vi opererer med at det er rundt halvannen million nordmenn som er i sårbarhetsgruppen.

– Hva med alle de som er på folkefest kan smitte?

På grunn av koronaviruset diskuterte Folkehelseinstituttet (FHI) mandag om det var forsvarlig å gjennomføre Holmenkollen Skifestival og andre større arrangementer.

FHI kom frem til at de enda ikke så det som en nødvendighet å avlyse slike arrangementer. Dette reagerer Vestre på.

– Jeg regner med at det ikke er en oppfordring fra helseministeren å invitere meg til Kollenfest. Men hva med alle de kan smitte senere?, spør Vestre frustrert.

Hun påpeker at det er en risiko for for eksempel en bestemor å bli smittet av et barnebarn som har vært på folkefest i Kollen.

Helseminister Bent Høie forteller at mange av tiltakene som er satt i gang er for å beskytte nettopp de som er i risikogruppen. Han sier at de skal ha nye møter igjen i dag for å vurdere Kollenfesten.

– I går var vurderingen på at det ikke var grunnlag for å avlyse Holmenkollen, og det kan være at vurderingen er annerledes i dag, forklarer han.