Den russiske influenceren og legen Ekaterina Karaglanova (24) ble i august i fjor funnet naken og partert i en koffert i leiligheten sin i Moskva.

Kort tid etter ble ekskjæresten Maxim Gareev (33) pågrepet.

Mandag ble han dømt til fengsel i ni år for drapet, skriver The Moscow Times.

I retten innrømmet han å ha tatt livet av 24-åringen etter at hun hånet hans prestasjoner i senga.

– Hun har flere ganger fornærmet meg. Hun har ydmyket meg på det groveste på grunn av mine seksuelle evner og manglende økonomiske ressurser, skal han ha uttalt.

DØMT: Maxim Gareev ble mandag dømt for å ha dømt ekskjæresten.

Ville dra på tur med 52-åring

I tillegg til fengsel, ble Gareev dømt til å betale 350.000 kroner i erstatning til Karaglanovas familie.

I retten fortalte han at han ikke klarte å kontrollere seg da han tok seg inn i leiligheten hennes og oppdaget at hun hadde pakket en koffert.

Hun skal da ha forklart at hun skulle dra på ferie med en 52 år gammel rik mann som hadde kontaktet henne på Instagram-siden sin, hvor hun hadde 100.000 følgere.

Ekaterina Karaglanova og 52-åringen skal ha planlagt å feire hennes 25-årsdag i Amsterdam.

I retten fortalte Gareev at han knivstakk Karaglanova en rekke ganger etter at hun hadde nektet å avlyse reisen, og deretter fortalt ham at 52-åringen var bedre i senga og rikere enn ham.

– Hun sa at jeg var stygg og at ikke engang plastisk kirurgi kunne hjelpe meg. Jeg taklet det ikke, sa Gareev i retten.