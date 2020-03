Se Get-ligaen direkte på TV 2 Sumo!



Hver måned plukker TV 2s ishockeyekspert Bjørn Erevik ut sin favorittfemmer fra Get-ligaen. Her er Ereviks valg for februar:



Keeper:

Oliver Dackell, Lillehammer



– Da Bengtsberg ble skadet for Lillehammer valgte man å hente inn en ny målvakt. Det falt på en ny svenske, nemlig Oliver Dackell. 1,21 innslupne mål per match og en redningsprosent på drøyt 95 har gjort at Ereviks femmer sin målvakt for februar er Oliver Dackell, sier Erevik.

Back:

Kalle Ekelund, Vålerenga



– Vålerenga har vært gode og en av årsakene til at man er med og kjemper med Lillehammer og Frisk Asker om bronseplassen, det er Kalle Ekelund. Ekelund leverte én scoring, sju målgivende pasninger og åtte poeng totalt i februar.



Back:

Jonathan Léman, Narvik



– Også den andre backen går til en svenske nemlig Narviks Jonathan Léman. Léman med to mål og fire pasninger spilte drøye 140 minutter på de seks kampene han har spilt og det gir en istid på over 24 minutter på Léman.



Forward:

Patrick Thoresen, Storhamar



– På forwardsiden så går det denne gangen heller ikke an å komme utenom Storhamars Patrick Thoresen. Fem kamper og ti poeng og altså to poeng i snitt på veteranen. Og det er nok til å bli med i «Ereviks femmer» også for februar, sier TV 2-eksperten.



Forward:

Magnus Nilsen, Sparta

– Seks scoringer og to assist er det blitt på unggutten i februar og det betyr at av de tolv scoringene Nilsen har laget denne sesongen, så har hele seks av dem, altså halvparten, kommet i nettopp februar.



Forward:

David Booth, Manglerud Star



– Get-ligaens toppscorer i februar med hele åtte fulltreffere, inklusiv et hat-trick mot erkerival og byrival Vålerenga gjør at ingen kunne matche Booth. I tillegg hadde Booth faktisk hele 54 skudd på mål. Det gir nesten åtte avslutninger per kamp og det er nesten dobbelt så mye som nestemann på listen.